Servicetekniker inom vakuumteknik till vår verkstad i Uppsala
Busch Pfeiffer Vacuum AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-01-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Busch Pfeiffer Vacuum AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Härryda
eller i hela Sverige
Kom och utvecklas med oss - Oavsett om det handlar om att skapa grön energi, utveckla läkemedel med potential att rädda liv eller möjliggöra nanoteknologi är användning av vakuumlösningar avgörande för att ta hand om vår framtids utmaningar.
Precis som vakuumvärlden är mångsidig och gränslös, erbjuder Busch Pfeiffer Vacuum en bredd av karriärmöjligheter och spännande roller. Det här är den karriär du har letat efter. Att bli en del av teamet innebär att arbeta i en familjeägd, spännande och innovativ miljö med stöd av över 8000 medarbetare i 44 länder över hela världen.
Du är någon som ser möjligheter, som inte är rädd för att utmana, som älskar att hitta nya vägar till lösningar och som i slutändan vill leverera bästa möjliga service till våra kunder.
Är du en tekniskt intresserad problemlösare som vill jobba med avancerad vakuumteknik? Vill du arbeta i en spännande bransch och med ett starkt varumärke? Då kan du vara den vi söker!
Tjänsten är en serviceroll för dig som vill arbeta med ett starkt varumärke och uppskattade produkter samt erbjuda förstklassig service!
Busch Group är en av de största tillverkarna av ett komplett sortiment produkter inom vakuumindustrin. Vårt produktsortiment omfattar lösningar för vakuum- och övertrycksteknik inom alla industrisektorer.
Vi söker nu en teknikstark och serviceinriktad servicetekniker till vår verkstad i Uppsala.
Vi erbjuder en utvecklande roll i en framtidsbransch! Vi sätter stor vikt vid personalen, och vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär där trygghet och öppenhet genomsyrar hela organisationen.
Det är ett självständigt och utmanande arbete med stor frihet under ansvar. Du får arbeta i ett marknadsledande och stabilt internationellt företag med det lilla teamets flexibilitet. Vi gör alla vårt yttersta för att våra kunder och medarbetare skall trivas och utvecklas. Vi utbildar vår personal kontinuerlig, både i Sverige och i Frankrike samt Tyskand. Vi har moderna lokaler i Uppsala med bra plats för parkering och goda kommunikationer.
Inom Busch Group ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
I rollen som servicetekniker kommer du ha en varierande vardag där du arbetar på vår verkstad och ute hos kunder, som finns inom allt från forskning och industri till högteknologisk produktion. Dina primära ansvarsområden är underhåll, felsökning och reparation av vakuumutrustning. Arbetet omfattar teknikområdena vakuumteknik, mekanik och till viss del elektronik. Du kommer att få utbildning och stöd i ditt arbete, och du har möjlighet att bli den på företaget med spetskompetens.
Som servicetekniker kommer du att utgå från serviceverkstaden i Uppsala. Resor ingår i tjänsten och ibland också övernattningar som kan uppgå till ca 10 nätter per år.
För att trivas i rollen tror vi att du har en teknisk utbildning, inom exempelvis el, mekanik eller automation. Du har erfarenhet som servicetekniker eller liknande arbete. Du är en nyfiken, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten person som trivs med att arbeta med frihet under ansvar i en omväxlande miljö. Du är serviceinriktad och lyhörd med ett starkt kundfokus i arbetet. Du är också en praktisk och noggrann samt kvalitetsmedveten person som trivs med att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med dina kollegor. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid.
Att du är flexibel och kan ta dig an varierande uppgifter beroende på uppkomna situationer, alltid med kundens bästa för ögonen, ser vi som en självklarhet. Hos oss trivs lagspelaren som är prestigelös och gillar att göra det lilla extra.
Du bör även ha:
Datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett krav är B körkort. Truckkort är meriterande
Om anställningen
Lönetyp: Månadslön
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Heltid med tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Alla sökande som är kvalificerade kommer att beaktas för anställning utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Busch Pfeiffer Vacuum AB
(org.nr 556198-1308), https://www.buschvacuum.com/se/sv/
Uppsala Eke 77, Hus I (visa karta
)
755 94 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Lisa Leijon Drevet lisa.leijon@buschgroup.com +46767202540 Jobbnummer
9700531