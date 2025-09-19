Servicetekniker Inom Radio- Och Kommunikationssystem Till Aviseq
The We Select Company AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Gotland
2025-09-19
Servicetekniker inom radio- och kommunikationssystem till AVISEQ
AVISEQ söker nu servicetekniker till Visby flygplats. Hos oss får du arbeta med avancerade system i en verksamhet där teknik, tillförlitlighet och säkerhet står i centrum. Du blir en del av ett marknadsledande företag och ett team med engagerade kollegor som delar ett starkt teknikintresse och ett gemensamt fokus på kvalitet och säkerhet.
Varmt välkommen med din ansökan - bli en del av AVISEQ:s framtidsresa!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som servicetekniker har du en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerheten i AVISEQ:s kommunikationssystem för flygtrafiken. Du arbetar med drift, felsökning samt förebyggande och akut underhåll av våra radio- och kommunikationssystem. Arbetet utförs både på plats vid Visby flygplats och ute i fält på närliggande flygplatser. Beredskapstjänstgöring och övernattningar kan ingå i tjänsten.
Du kan även utvecklas inom flera teknikområden som navigationssystem, meteorologisk utrustning, IP-nätverk och radarsystem. AVISEQ erbjuder nödvändig utbildning och certifiering för dessa specialiserade system.
AVISEQ Erbjuder
• Arbete i en säkerhetskritisk miljö med teknisk inriktning
• Grundlig utbildning och certifiering för våra unika system
• Möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt, i takt med att AVISEQ blir LFV under 2025.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk bakgrund, antingen genom en treårig gymnasieutbildning inom teknik eller en högskoleingenjörsexamen. Du har gärna erfarenhet av radioteknik, både analog och digital elektronik samt mekanik. Tidigare arbete med teletekniska system är en stor fördel. Du är van vid att arbeta med PC-baserade stödsystem och följa tekniska instruktioner. Erfarenhet av radio-, flygplats- eller luftfartssystem samt elkunskap är meriterande.
Som person är du teknikintresserad, noggrann och självgående. Du tar ansvar, agerar lösningsorienterat och kommunicerar tydligt. Du arbetar strukturerat, har god förståelse för dokumentation och kvalitet, och trivs i en miljö där säkerhet är avgörande. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift samt har giltigt B-körkort.
Har vi väckt ditt intresse?
Vi erbjuder en teknikorienterad arbetsplats där innovation och samhällsnytta går hand i hand. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team och arbeta med system som har direkt påverkan på flygtrafikens säkerhet och tillgänglighet. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö.
AVISEQ kommer att bli en del av LFV (Luftfartsverket), vilket skapar nya möjligheter för långsiktig utveckling och samarbete. Vi fortsätter att leverera enligt avtal och utvecklar ständigt våra tjänster och relationer. Mer information finns på www.aviseq.se
samt www.lfv.se.
Välkommen att bli en del av vår spännande resa!
I denna rekrytering samarbetar AVISEQ med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Sofie Cardegren på 073-344 71 76.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), http://aviseq.se/
Visby flygplats
)
621 41 VISBY
Aviseq Visby Airport
9518556