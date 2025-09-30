Servicetekniker inom kyla till Schneider Electric
Är du tekniskt intresserad och trivs med kundkontakt? Vill du arbeta med framtidens lösningar inom kylteknik och säkerställa driftsäkerhet för verksamhetskritiska anläggningar? Schneider Electric söker nu en engagerad tekniker inom kyla till sitt team. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Schneider Electric. Om företaget
Schneider Electric är ett väletablerat företag med anställda från Luleå i norr till Lund i söder. Nationellt arbetar dem sammansvetsat hand i hand med sina lokala kontor som präglas av mångfald, engagemang och närvaro. Schneider Electrics syfte är att effektivisera och skapa det mesta ur våra energiresurser på ett hållbart sätt, samtidigt som dem kombinerar energi och digital teknik till en tillgång som passar bra i vårt alltmer digitaliserade samhälle.
Som en del av Schneider Electric kan du förvänta dig möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling genom lärande, mentorskap och karriärstöd. Du blir en del av en innovativ och framåtblickande organisation som uppmuntrar kreativitet, nytänkande och entreprenörsanda, särskilt inom digital transformation och hållbarhet. Företaget värdesätter hälsa och välmående och erbjuder flexibla arbetsupplägg samt omfattande välfärdsprogram för att främja en god balans mellan arbete och privatliv. Genom meningsfulla projekt bidrar du till att möta globala energirelaterade utmaningar och hållbarhetsfrågor.
Som servicetekniker tillhör du avdelningen Secure Power som fokuserar på avbrottsfri kraft och kylsystem för kritiska anläggningar samt styrning och övervakning av teknisk utrustning. Tillsammans med ditt team med andra kyl- och UPS-tekniker har du en varierad roll där du agerar expert inom kylteknik, med särskilt fokus på drift och underhåll. Via länken nedan kan du se en film om hur det är att arbeta som tekniker hos Schneider: https://www.youtube.com/watch?v=CAKJVzjVMTA Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker ansvarar du för installation och underhåll av kundutrustning, vilket inkluderar installation, inspektion, underhåll, felsökning och reparation för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet. Du erbjuder kvalificerad teknisk support för både Schneider Electrics produkter och konkurrerande utrustning, och hjälper kunderna att lösa sina utmaningar på ett effektivt sätt. Du delar med dig av din kunskap och expertis till teammedlemmar och bidrar till en kultur präglad av lärande och samarbete. Du följer noggrant alla säkerhets- och cybersäkerhetspolicyer och ser till att allt arbete utförs med högsta respekt för säkerhetsriktlinjer. I kontakten med kunder analyserar du utrustningsfel, tolkar underhållsmanualer och kommunicerar lösningar på ett tydligt och professionellt sätt.
Som servicetekniker utgår du primärt från hemmet och arbetar i hög grad självständigt men med kontinuerlig kontakt med kunder och kollegor. Du samarbetar exempelvis nära teamets planerare och övriga tekniker i teamet samt teknisk support för att planera och optimera serviceinsatser. Tjänsten utgår främst från Stockholm och inkluderar regelbundna resor till Falun samt övriga delar av landet.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Kylcertifikat
• Relevant utbildningsbakgrund, exempelvis arbetsexamen inom elektronik, el, mekanik eller liknande område, eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
• Minst 1 års erfarenhet från en likande roll som tekniker
• Kunskap om kylteknik inom driftsättning, service eller felsökning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att passa i rollen som kyltekniker hos Schneider Electric ser vi att du har ett stort tekniskt intresse med förmåga att planera och arbeta självgående. Du krävs även ha en god kommunikationsförmåga och uppskatta samarbete med både kollegor och samarbetspartner. Utöver det ser vi att du kan verka självgående, ta eget ansvar och vill utvecklas inom området och företaget. Rollen ställer krav på problemlösningsförmåga och en god känsla för kvalitet och professionalism. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
