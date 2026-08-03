Servicetekniker inom kraftteknik till Schneider Electric!
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Vill du arbeta med framtidens elkraftslösningar i en tekniskt avancerad miljö? Vill du vara en del av ett globalt ledande företag som driver utvecklingen inom energieffektivisering och smarta elsystem? Som servicetekniker på Schneider Electric får du en nyckelroll i att säkerställa driftsäker och hållbar eldistribution i datahallar och industrier. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vår kund Schneider Electric är en global ledare inom energihantering och automation med stark närvaro inom datacenter och industri. Företaget arbetar med att utveckla smarta och hållbara lösningar för kraftdistribution, övervakning och styrning av elkraftssystem. Genom att kombinera kompetens inom kraftsystem, reläskydd och digitala övervakningsplattformar skapas lösningar som minskar risken för driftstörningar, effektiviserar energianvändningen och säkerställer hög tillgänglighet dygnet runt. Fokus ligger på driftsäkerhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet – särskilt i samhällskritiska miljöer som datahallar.
I rollen som servicetekniker arbetar du praktiskt med att säkerställa att eftermarknaden fungerar som de ska. Du ansvarar för driftsättning, service och underhåll av låg- och högspänningsställverk, effektbrytare och tillhörande komponenter. Arbetet omfattar även reläskyddsprovning, felsökning, läsning av kretsscheman samt programmering av PLC. Du arbetar med övervakningssystem som EPMS och SCADA och ser till att anläggningarna är korrekt inställda, testade och dokumenterade.
Eftersom att Schneider Electric har kunder i hela landet ser vi gärna att du ser resande som en naturlig del av din vardag. Vidare ser vi gärna att du trivs i flexibel och varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Du erbjuds
En fantastisk karriärssmöjlighet på ett stabilt globalt bolag med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Ett team med seniora och erfarna kollegor som stöttar din utveckling, inklusive en gedigen internutbildning och mentorskap.
En roll med varierade arbetsuppgifter där du ges mycket frihet under ansvarDina arbetsuppgifter
Rollen som servicetekniker är varierande och du kommer att arbeta med driftsättning, programmering och underhåll av avancerade kraftsystem, såsom ställverk, reläskydd och effektbrytare, hos deras kunder inom industri och datahallar.
Rollen kommer bland annat innebära:
Driftsättning av datahallar, ställverk och effektbrytare.
Programmering av reläskydd med hjälp av testutrustning.
Service och underhåll av ställverk, effektbrytare och tillhörande komponenter.
Läsa och tolka kretsscheman för att utföra service och underhåll.
Programmering av PLC-system.
Arbete med låg- och högspänningsanläggningar.
Vi söker dig som
Har som minst en gymnasial utbildning inom el, elektronik eller område som bedöms likvärdig, gärna med inriktning mot elinstallation eller industriautomation
Tidigare arbetslivserfarenhet inom elkraft där du arbetat med transformatorer, brytare och ställverk
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
Har B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av reläskyddsteknik
Kunskap om SCADA- och EPMS-system
Erfarenhet av PLC-programmering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Målmedveten
Ansvarstagande
Respektfull
Eftersom Schneider Electric arbetar med säkerhetsklassade uppdrag kommer utdrag ur belastningsregistret begäras innan anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DAADQP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10018739