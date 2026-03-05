Servicetekniker inom brandtekniska lösningar till Malmfälten
Securitas Technology - See a different world.
Vill du ta nästa steg i din karriär på ett av världens största säkerhetsbolag och arbeta med teknik i absolut framkant? Nu söker vi en servicetekniker inom brantekniska lösningar till Malmfälten. Vi tror att du har erfarenhet av elinstallationer eller driftsättning och vill vara med och leverera det bästa inom säkerhetsteknik till våra kunder. Låter det som en intressant roll för dig? Tveka då inte att söka den här rollen där du blir del av ett högpresterande gäng med gott samarbete.
På Securitas Technology i Malmfälten kombinerar vi styrkan av ett stort företag med en varm, familjär kultur där varje individ räknas Region Malmfälten är en av våra mest expansiva regioner där vi ser en stor tillväxt på både nya och befintliga kunder. Tillsammans med Securitas Bevakning gör vi nu en satsning och har startat upp ett helt nytt team med enbart fokus på Malmfälten. Nu söker vi servicetekniker som vill vara med på denna spännande resa!
"Det bästa med den här rollen är att den är så fri och att jag kan planera min egen vardag."- Robin, servicetekniker Malmfälten.
Placeringsort: Gällivare eller Kiruna. På båda orterna sitter vi tillsammans med Securitas Bevakning på deras kontor, där du får en egen arbetsplats som du utgår ifrån. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Din roll - mer än teknik!
Som servicetekniker är du en viktig del av vårt uppdrag: att skapa trygghet genom innovativa lösningar. Du arbetar med avancerade brandtekniska lösningar, träffar kunder och bygger relationer - allt med stor frihet under ansvar. Du arbetar med:
• Service och underhåll av våra säkerhetsanläggningar.
• Felsökning, utökningar och programuppdateringar.
• Nära kontakt med kunder i olika miljöer - från kontor till kritisk infrastruktur.
Är det här du? Vi tror att du:
• Har erfarenhet från liknande roll (elektriker, installationstekniker, servicetekniker) och är redo att ta nästa steg in i en roll där du får ta stort ansvar
• Är nyfiken på teknik och gillar att lära nytt. (Hos oss går teknikutvecklingen fort och riktas mot IT).
• Meriterande med erfarenhet av installation av något säkerhetstekniskt system (brandlarm, inbrottslarm, passersystem, CCTV)
Vi tror att du:
• Gillar frihet under ansvar och att planera din egen dag.
• Tar ansvar och vill leverera kvalitet i varje uppdrag.
• Är en relationsbyggare - både med kunder och kollegor.
• Trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar.
Vi erbjuder/Därför ska du välja oss?
• Möjlighet att växa i en global organisation med stark lokal närvaro.
• Ständigt lärande - teknik, kollegor och utmaningar som tar dig framåt.
• Ett företag med god struktur och bra digitala verktyg, vilket underlättar ditt vardagliga arbete.
• En trygg anställning, med kollektivavtal, tjänstepension och goda hälsoförmåner.
• Möjligheten att arbeta med den senaste säkerhetstekniken - och att själv få utvecklas i takt med den.
• Vara med och bidra till att skapa en tryggare miljö för människor runt om i världen.
Securitas Technology - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Kent Essberg kent.essberg@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Andersson sara.andersson@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben (SEF) riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology härAnsök idag - och See a different world!
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
