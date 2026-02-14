Servicetekniker inom brand och säkerhet till Schneider Electric!
2026-02-14
Är du en skarp problemlösare och relationsbyggare med passion för brandlarm och säkerhet? Hos Schneider Electric får du frihet under ansvar, spännande utmaningar och möjligheten att skapa hållbara lösningar - allt medan du växer i din karriär. Är du redo att koppla upp dig på framtiden?
OM TJÄNSTEN
Schneider Electric är en global ledare inom energihantering och automation som främjar hållbarhet och driver den digitala transformationen för att göra företag och samhällen mer flexibla och resurseffektiva. Med anställda över hela Sverige, från Luleå till Lund, kombineras energi och digital teknik för att skapa hållbara och effektiva lösningar. Hos Schneider Electric möts mångfald, engagemang och innovation i en inkluderande arbetsmiljö, där varje individ får möjlighet att växa och bidra till en grönare och mer digital framtid.
I Jönköping blir du en del av ett varmt och välkomnande team. Här präglas ledarskapet av trygghet, engagemang och öppenhet, där alla frågor är viktiga, oavsett storlek. Tillsammans med dina kollegor får du snabbt ta stort ansvar och arbeta med banbrytande teknik i framkant av branschen.
Du erbjuds
• Frihet att arbeta självständigt med produkter som är banbrytande för branschen. Här får du möjlighet att ta del av den breda portföljen samt kontinuerligt lärande och utveckling
• Arbeta i ett företag som ger dig en trygghet och fina förmåner som innefattar tillgång till tjänstebil, aktiesparprogram, friskvårdsbidrag och bonussystem
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som Servicetekniker inom brand och säkerhet kommer du att tillhöra ett kompetent team och arbeta brett med serviceuppdrag, driftsättning och programmering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och rollen innebär mycket kundkontakter, där du hanterar hela kedjan från första kontakt till rapportering av arbetet. Arbetet är mobilt och varvas med besök hos kunder och ditt kontor. Geografiskt finns kunderna i Jönköping med omnejd.
• Installation, konfigurering och driftsättning av Schneider Electrics egen produkt Esmi-FDP/FX och Security Expert
• Installation, konfigurering och driftsättning av säkerhetssystem, Tex; RCO, Aptus, Assa Arx, Honeywell Galaxy, DSC Power/Neo
• Rådgivning och vidareutveckling av kundrelationer
• Felsökning och avhjälpande service
• Utförande av avtalsservice
• Teknisk support
VI SÖKER DIG SOM
• Har en elteknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå, alternativt arbetar du inom el, tele, nätverksteknik eller annan teknisk verksamhet, exempelvis som tekniker eller ingenjör
• Har erfarenhet av att installera, driftsätta och felsöka brandsystem och säkerhetssystem
• Har god teknisk förståelse samt erfarenhet av service och kundkontakt
• Uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Schneider Electrics egen produkt Esmi-FDP/FX
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
För att lyckas i rollen är du en driven och engagerad person som motiveras av problemlösning och kontinuerlig utveckling. Du arbetar strukturerat och noggrant, med stor respekt för regelverk samt riktlinjer inom arbetsmiljö och hälsa. Du är serviceinriktad och lyhörd, med ett starkt kundfokus och en vilja att alltid hitta den bästa lösningen. Rollen innebär stort eget ansvar, vilket kräver att du är självgående, trygg i att fatta egna beslut och har förmågan att planera och driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i samarbete med andra. Du kommunicerar tydligt, är social och har ett tillmötesgående sätt som gör att du enkelt bygger förtroendefulla relationer med såväl kunder som kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
