Servicetekniker / Innesäljare - Bli en del av Cramo i Gällivare
Cramo AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2025-12-08
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Gällivare
, Kiruna
, Boden
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
I rollen som servicetekniker lastar och lossar du maskiner, tar emot returer och genomför skadekontroller, rengör och funktionskontrollerar maskiner samt utför enklare reparationer. Du kommer att arbeta med hela vårt uthyrningssortiment som består av byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner. När du arbetar med maskinuthyrning och försäljning följer du upp pågående uthyrningar, tar emot beställningar, bokar och samordnar transporter. Du kommer utifrån kundens behov ge service, råd och information om Cramos produkter.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
• B-körkort
• god datorvana
• goda kunskaper i svenska och engelska
• Truckkort, erfarenhet av service och teknik är meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av servicerelaterat- och/eller tekniskt arbete men det viktigaste är att du har en vilja att ge fantastisk service och ett intresse för teknik. Du gillar att ta tag i situationen med kunden, där din målsättning är att skapa värde och möta ett behov eller lösa ett problem, även i situationer som kan bli lite mer stressiga. Du tar ansvar och agerar proaktivt, till exempel föreslår andra lösningar som är bättre för kunden, och förstår att det bidrar till kundens nöjdhet. Din goda struktur och detaljförståelse bidrar också till att kunden tycker att du har överträffat deras förväntningar.
Vi förväntar oss inte att du ska ha kunskap om våra produkter men värdesätter nyfikenhet och vilja att lära sig och utvecklas tillsammans med oss. Det är meriterande om du har truckkort.Publiceringsdatum2025-12-08Så ansöker du
Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi alkohol- och drogtester.
Vi använder personlighetstest i rekryteringsprocessen för att ge alla kandidater samma möjlighet till en rättvis bedömning. Cramo arbetar aktivt för ökad mångfald och välkomnar ansökningar från alla bakgrunder.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Grönborg sandra.gronborg@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9634444