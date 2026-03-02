Servicetekniker/fordonsmekaniker för eldrivna arbetsfordon
E-Tron AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Tron AB i Botkyrka
Självgående Servicetekniker till E-Tron AB
E-Tron AB är ett service- och försäljningsföretag inom elfordonsbranschen som ständigt utvecklas och växer organiskt. Företaget har 10 anställda och och vi har lojala kunder och serviceavtal i Storstockholm med bl.a. Bostadsföretag, industrier och kyrkogårdar som våra främsta kunder. Vi känner starkt för miljön och arbetar genomgående med hållbar utveckling, och tror att eldrivna fordon är en viktig pusselbit för ett klimatsmart samhälle.
Vi behöver nu stärka upp vårt team med ytterligare en servicetekniker.
Som servicetekniker hos oss har du tillgång till servicebil, egna verktyg och en egen arbetsyta i verkstaden med fordonslyft. Många reparationer och service utförs på plats hos kund. Till stor del kommer du att arbeta självständigt efter devisen: stor frihet under eget ansvar. Populärt för tjänsten är variationen med att arbeta ute hos kund och inne på vår verkstad.
Vi ser våra medarbetare som den viktigaste resursen i företaget och vår strävan är att du vill utvecklas och ska trivas hos oss. Vi är måna om en bra stämning på arbetsplatsen så att alla ska trivas.
I rollen som självgående Servicetekniker kommer du bland annat:
Utföra felsökning, service och reparationer av mindre eldrivna arbetsfordon. Både ute hos kund och på plats hemma i verkstaden
Utrusta nya fordon med kundanpassade påbyggnader inför försäljning
Ha mycket kundkontakt och agera ansiktet utåt för företaget och våra produkter
Dokumentera ditt arbete löpande
Du kommer att ha en omväxlande vardag där du exempelvis arbetar med enklare service ute hos kund på förmiddagen för att sedan komma in till verkstaden och arbeta med andra reparationer på eftermiddagen.
Tillsammans med fordonstillverkare i Europa har vi utvecklat en serie 100% elektriska arbetsfordon och transportfordon för den nordiska marknaden med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Som servicetekniker får du utbildning för dessa fordon samt övriga elfordon vi arbetar med.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Erfarenhet som fordonsmekaniker/ truckmekaniker eller fordonsteknisk utbildning
B-körkort (manuell växellåda)
God datorvana - då både felsökning & rapportering sker via dator
Svenska i tal och skrift - eftersom du kommer ha daglig kundkontakt och ska dokumentera ditt arbete löpande
Vi söker dig som:
Har hög social kompetens - eftersom du kommer ha affärskritiska interaktioner med kunder dagligen, du ska helt enkelt vara E-Trons ansikte utåt.
Är självgående - eftersom du kommer ha mycket ansvar & frihet är det viktigt att du själv kan driva ditt arbete framåt och ta del i planeringen av din arbetsdag.
Besitter egenskaper vi värderar högt: en positiv livssyn, lojalitet mot företaget och dina arbetskamrater samt att du ser alla kunder som en tillgång.Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: mån- tor: 7- 16 fre: 7- 15.
Placering: Du utgår varje dag från verkstaden i Tumba, men kommer att arbeta både ute hos kund och hemma på verkstaden.
Anställningsform: Heltid tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Samtliga anställda erbjuds tjänstepension och försäkringar i Fora.
Ansökan tas ENDAST emot via e-post: arbete@etron.se
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Då ser vi fram emot just din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: arbete@etron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Tron AB
(org.nr 556478-0079), http://www.etron.se
Tuna Gårdsväg 16 (visa karta
)
147 43 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771302