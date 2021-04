Servicetekniker för rekrytering till norra Stockholm - 2Complete AB - Maskinreparatörsjobb i Stockholm

2Complete AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm2021-04-152021-04-15Till vår kund i Stockholm söker vi nu efter en Servicetekniker, vi ser gärna att du bor i norra Stockholm. Du kommer att utföra underhåll, reparationer och service av entrélösningar, industriportar och dörrautomation. Du kommer även ansvara för dokumentering kring underhållen, ta emot tilläggsbeställningar samt att hålla en löpande kontakt med kunder. Du utgår hemifrån och arbetar inom ett angivet distrikt.Detta är en rekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos kunden. Arbetet är på heltid och arbetstiden är förlagt mellan 07.00-16.00, måndag till fredag.Mer information om företaget ges vid intervjutillfälletVi tror att du som söker har en gymnasieutbildning inom el, mekanik, teknik eller alternativt att du har en likvärdig eller relevant yrkesutbildning inom området. För att passa i rollen krävs det att du arbetat med något av följande, felsökning, reparationer, installationer och/eller underhåll. Har du el-behörighet, kunskaper kring svagström eller att du arbetat inom industrin tidigare så är detta meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska. Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort.För att passa in i denna rollen är du serviceinriktad och relationsskapande, du trivs i en position med mycket kundkontakt. Du tar ansvar för ditt arbete och utför det på ett strukturerat och säkert sätt. Du har ett intresse för teknik, är en problemlösare och har god verktygsvana.Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryteringskonsult Emily Higgins på telefon 0733656832 eller emily.higgins@2complete.se Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Sökord: Servicetekniker, drifttekniker, tekniker, mekanikerVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-302Complete AB5692834