Servicetekniker för regler- och styrteknik hos Fläkt Teknik!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2025-10-07
Vill du arbeta med spännande projekt där du får vara med från projektering till idriftsättning av ventilationssystem? Vill du fortsätta jobba med PLC-programmering men samtidigt utvecklas och lära dig mer? Då kan denna tjänst vara för dig!
Om rollen
Nu söker vi en Servicetekniker som är en fena på fastighetsautomation! Som Servicetekniker hos Fläkt Teknik kommer du att arbeta med styr och regler för att skapa kundanpassade lösningar. Du kommer arbeta i alla olika stadier av projekten, så som projektering och installation av ventilationssystem, service och underhåll, energioptimering och klimatlösningar. Du programmerar och konstruerar styrsystem för värme, kyla och energiövervakning. Du kommer jobba med varierande områden, exempelvis industri, kontor och offentlig sektor.
Det finns en gedigen kompetens inom företaget men de är också nyfikna på att ta sig an nya innovativa lösningar inom styr och regler. På sikt innebär detta jobb stor frihet under ansvar - du planerar själv dina dagar, bokar kundmöten och driver dina projekt mot uppsatta deadlines. Hos Fläkt Teknik råder en kultur av frihet under ansvar, där kvalitet, flexibilitet och pålitlighet står i centrum.
Rollen är varierande och består till cirka 50 % av arbete på kontoret och 50 % ute i drift hos kunder. Beroende på kund och din självständighet kan du på sikt ha möjlighet att jobba hemifrån vissa dagar. På sikt finns även en förhoppnings att vara delaktig i säljprocesser och ta fram kundanpassade uppdatering och nya lösningar till befintliga kunder. Fläkt Teknik erbjuder servicebil och har du inte jobbat i deras PLC-system tidigare kommer du få utbildning.
Exempel på arbetsuppgifter
• Arbeta med styr- och reglerteknik för värme, ventilation och kyla.
• Installera och driftsätta styr- och reglerutrustning.
• Programmera och konfigurera PLC-system.
• Genomföra service och underhåll av befintliga automationslösningar.
• Delta i projektering och teknisk planering av nya system.
• Arbetar med kundkontakt, planerar egna uppdrag och bokar servicebesök.
Vi söker dig med
För att axla denna roll behöver du känna dig trygg inom styr- och reglerteknik och ha jobbat med fastighetsautomation i minst två år. Du behöver ha varit med i idriftsättning och arbetat med anpassning av PLC-system. Utöver din tekniska kunskap behöver du vara en kommunikativ och social person som är anpassningsbar för nya smarta lösningar och varierande kunder.
Skallkrav
• 2+ års arbetserfarenhet inom fastighetsautomation och styr- och reglerteknik.
• Kunna arbeta i något styrsystem, exempelvis Siemens, PLC, Bastec, Regin eller liknande.
• B-körkort.
• Svenska & engelska, flytande i tal & skrift.
Meriterande
• Kunskap inom nätverk (router, switch, VPN).
• Erfarenhet av överordnande system Desigo CC Webport eller liknande.
• Arbetserfarenhet av fastighetsautomation i projektform.
Om Fläkt Teknik
Fläkt Teknik är en ledande aktör inom ventilations- och klimatteknik med över 30 års erfarenhet. De erbjuder helhetslösningar för installation, service och energioptimering - alltid med fokus på hållbarhet, kundnytta och teknisk spetskompetens. Företaget kombinerar en jordnära service med hög kompetens inom fastighetsautomation och klimatsmarta lösningar. Medarbetarna trivs och stannar länge, vilket skapar trygghet och kontinuitet för kunderna. Fläkt Teknik levererar styrutrustning för värme, kyla och energiövervakning, och erbjuder flexibla lösningar utan att vara bundna till specifika fabrikat. Verksamheten vilar på värdegrunden ÄRA - Ärlighet, Respekt och Ansvar - vilket genomsyrar varje projekt, från idé till färdig lösning.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos Fläkt Teknik.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos Fläkt Teknik. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2025-10-07Anställningsvillkor
Start: enl. ö.k
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: 7-16, förtroendearbetstid.
Ort: Karlstad.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
