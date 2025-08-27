Servicetekniker för entreprenad och lantbruksmaskiner
2025-08-27
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
Att arbeta som servicetekniker hos Närkes Traktorcenter innebär ett självständigt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du servar en traktor för att nästa dag byta vattenpump på en hjullastare.
Arbetet utförs på vår verkstad i Kumla och när du kommit in i jobbet ordentligt även ute på fält.
För att lyckas som servicetekniker hos oss tror vi att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande samt någon praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon. Kunskaper inom felsökning, el och hydraulik är meriterande.
Du behärskar svenska i tal och skrift och ett plus är om du kan läsa och förstå engelska.
B-körkort är ett krav.
E-post: anna@ntc.se
