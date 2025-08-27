Servicetekniker för entreprenad och lantbruksmaskiner

Närkes TraktorCenter AB / Maskinreparatörsjobb / Kumla
2025-08-27


Att arbeta som servicetekniker hos Närkes Traktorcenter innebär ett självständigt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du servar en traktor för att nästa dag byta vattenpump på en hjullastare.
Arbetet utförs på vår verkstad i Kumla och när du kommit in i jobbet ordentligt även ute på fält.
För att lyckas som servicetekniker hos oss tror vi att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande samt någon praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon. Kunskaper inom felsökning, el och hydraulik är meriterande.
Du behärskar svenska i tal och skrift och ett plus är om du kan läsa och förstå engelska.
B-körkort är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anna@ntc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servicetekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Närkes Traktorcenter AB (org.nr 556456-4564)
Marsvägen 2 (visa karta)
692 34  KUMLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anna Gilbertsson
anna@ntc.se
070-557 80 60

Jobbnummer
9478643

