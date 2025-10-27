Servicetekniker Fastighet till anstalten Tidaholm - Vikariat
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm / Fastighetsskötarjobb / Tidaholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Tidaholm
2025-10-27
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Tidaholm i Tidaholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom fastighet ansvarar du för verksamhetsanknuten fastighetsdrift såsom renhållning, markskötsel samt underhåll på maskiner som ingår i renhållningskedjan och parkskötseln. Utveckla vår miljöpåverkan och vara miljömedveten samt andra övriga verksamhetsanknutna arbetsuppgifter som åvilar Kriminalvården utifrån en uppgjord gränsdragningslista mellan hyresvärdarna och Kriminalvården. Du kommer ingå in en grupp om fyra kollegor med olika ansvarsområden. Du kommer ha huvudansvar för våra nya fina grönytor, sophantering samt miljöstationen. Vintertid kommer du att ingå i ett arbetslag som har hand om snöröjning och halkbekämpning. I tjänsten är du även ansvarig av transporter av varor och andra tjänster som verksamheten kräver.
Tjänsten förutsätter en samverkan med hyresvärden, kollegor och externa entreprenörer.
Det förekommer även administrativa uppgifter som att hantera beställningar. Du arbetar i nära samarbete med övrig personal på anstalten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du är strukturerad, serviceinriktad och har även förmågan att arbeta självständigt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Praktiska kunskaper inom fastighetsområdet
* B körkort
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av kriminalvård samt kännedom om kriminalvårdens rutiner
* Arbetslivserfarenhet som fastighetsskötare, servicetekniker eller liknande
* Behörighet till lastmaskin C2
* Behörighet till D truck
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kontakt
Rekryteringsspecialist
Josef Bergquist josef.bergquist@kriminalvarden.se 0738-680512 Jobbnummer
9576130