Servicetekniker Fastighet till A Asptuna (VO Sthlm Syd)
Kriminalvården, Anstalten Asptuna / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
2026-01-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Asptuna i Botkyrka
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Asptunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/asptuna/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av anstalten Asptuna i Norsborg och anstalten / häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 178 platser i säkerhetsklass 3.
Anstalten Beateberg är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor.
Häktet Beateberg ligger inom samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.
På anstalterna bedrivs studier för klienterna på grund- och gymnasienivå. Det finns snickeriverksamhet där klienterna sysselsätts med olika typer av arbetsuppgifter.
Klienterna har även möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning inom kök (storhushåll/restaurang)
Tjänsten som Servicetekniker Fastighet är med placering på Anstalten Asptuna.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som servicetekniker Fastighet arbetar du primärt på anstalten Asptuna. Arbetets förläggning kan bero på behov och pågående projekt. Du är en del av ett arbetslag på fyra personer där dina kollegor arbetar på respektive verksamhetsställe som servicetekniker Säkerhet/Fastighet. Dina arbetsuppgifter sträcker sig över hela anstaltsområdet även i klientmiljö.
Som servicetekniker Fastighet kommer du att arbeta med den tekniska och fysiska förvaltningen i fastigheten. Det dagliga arbetet består främst av fastighetsskötsel kopplad till verksamheten. Du är även ansvarig för lokal service, serviceanmälningar samt felsökningar. Kontakt med avtalsleverantörer gällande felanmälan och service.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som servicetekniker Fastighet tar du själv ansvar för dina uppgifter och ha förmåga att själv strukturera och driva processer. Du har både interna och externa kontakter. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad samt lugn och stabil i stressituationer. Du är bekväm med att driva mindre projekt, ta in offerter och kvalitetssäkra utfört arbete och fakturor av olika externa leverantörer.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Stor vikt kommer läggas vid den personliga lämpligheten.
Vi söker dig som har, krav:
* Eftergymnasial utbildning/yrkesutbildning med inriktning fastighetstekniker, servicetekniker, fastighetsförvaltare eller likvärdigt
* Tidigare arbetslivserfarenhet av underhåll av fastighet såsom vaktmästare, fastighetsskötare eller liknande
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Tidigare erfarenhet / tekniskkunnande av t ex larmsystem, brandsystem, låssystem
* Goda IT-kunskaper i Windowsmiljö
* Erfarenhet/kunskap gällande SBA arbete och brandskyddssystem
* Tidigare Arbetserfarenhet inom bygg, vvs, el, ventilation eller liknande
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
