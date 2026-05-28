Servicetekniker / Fälttekniker till B. Braun Medical
2026-05-28
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - varje dag? B. Braun Medical är ett globalt medicintekniskt företag med lång historia, starka värderingar och höga ambitioner. Nu söker de en servicetekniker som vill ha en varierad och ansvarsfull roll i en samhällsviktig bransch, där man arbetar med avancerad utrustning för dialys och infusionsbehandling. Rollen innebär ett nära samarbete med ett engagerat team där utveckling, service och kvalitet står i centrum! Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos B. Braun Medical.Om företaget
B. Braun Medical AB är en av världens ledande leverantör och tillverkare av hälso- och sjukvårdslösningar. Företaget grundades 1839 och har sedan dess haft en ständigt växande portfölj av effektiva sjukvårdslösningar. B. Braun förser den globala hälsovårdsmarkanden med produkter och system för anestesi, intensivvård, kardiologi, extrakorporeal blodbehandling, kirurgi samt tjänster för läkare, kliniker, privat kliniker och hemsjukvård. B. Braun Medical AB arbetar med Trust, Accountability och Diversity som värdegrund i deras dagliga arbete.
B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett tyskt familjeägt företag med mer än 185 års erfarenhet inom det medicinska området. B. Braun-koncernen har över 63 000 anställda världen över och i Sverige representeras företaget av cirka 65 medarbetare. B. Braun Medical AB klassas som ett AAA-företag och arbetar målmedvetet för att stärka deras miljöansvar och är sedan många år miljöcertifierat enligt ISO 14001. B. Braun Medical AB är i en expansiv fas och kommer i år omsätta över 800 miljoner kronor. Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos B. Braun Medical får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar nära kunder inom sjukvården och ansvarar för att säkerställa att avancerad medicinteknisk utrustning fungerar optimalt varje dag. I rollen driver, planerar och genomför du service, installationer och underhåll av medicintekniska produkter ute hos kund såväl som i verkstad. Du arbetar med bland annat dialysmaskiner, infusionssystem och vattenreningsutrustning, där både felsökning, reparationer och förebyggande underhåll ingår som en naturlig del av vardagen.
Du har ett stort eget ansvar och arbetar affärsmässigt i din dialog med kund. Genom din tekniska kompetens och förståelse för kundens behov identifierar du möjligheter till merförsäljning av produkter och serviceavtal. Arbetet sker i nära samarbete med ditt team av servicetekniker samt andra funktioner inom bolaget, såsom säljorganisationen och applikationsspecialister. Du dokumenterar ditt arbete löpande i system som ServiceMax och CRM och säkerställer att all rapportering håller hög kvalitet.
Du utgår från Stockholmsområdet och arbetar över hela Sverige så väl som övriga nordiska länder. Resor är en naturlig del av rollen och omfattar cirka 60 övernattningar per år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation, service och underhåll av medicinteknisk utrustning hos kund och i verkstad
Förebyggande och avhjälpande underhåll av dialysmaskiner och vattenreningssystem
Mjukvaruuppdateringar av infusionssystem och dialysutrustning på plats hos kund
Felsökning, reparation och teknisk rådgivning
Dokumentation av utfört arbete i ServiceMax och CRM
Aktivt bidra till merförsäljning och utveckling av kundrelationer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning inom tekniskt eller medicinteknisk inriktning
• Arbetslivserfarenhet från en liknande roll som servicetekniker inom felsökning och service av elektronik, hydraulik och mekanik
• IT kunskaper inom nätverk, servrar, PDMS
• Goda kunskaper inom Office-programmen
• Körkort B
• Erfarenhet inom installationsarbete och projektledning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Meriterande:
• Erfarenhet av medicintekniskt servicearbete inom sjukvården
• Erfarenhet av försäljning
• Erfarenhet av styrskåp, 400V pumpar
• Påbyggnadsutbildning/certifikat inom relevanta områden, tex elsäkerhetsutbildning
För att trivas i rollen ser vi att du har ett gediget kundfokus och tycker om att ge god service. Du är en social person som är duktig på att bygga långsiktiga relationer och har lätt för att skaffa nya kontakter. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att de blir slutförda i tid. Du är duktig på att strukturera upp ditt arbete och sätta upp och hålla tidsramar. Vidare har du god samarbetsförmåga, kommer väl överens med nya människor, har en lösningsfokuserad inställning och motiveras av att skapa nöjda kunder.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Detta är ett heltidsjobb.
