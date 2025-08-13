Servicetekniker/Fälttekniker - Mälardalen (Eskilstuna med omnejd)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Västerås Visa alla installationselektrikerjobb i Västerås
2025-08-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du händig samt gillar frihet under ansvar och att få arbeta nära kund? Tycker du om att styra över din egen tid och att få vara utomhus en hel del och använda kroppen? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vår kund är ett väletablerat företag inom vägnings- och mätteknik. De expanderar och söker nu en självgående servicetekniker med bas i Eskilstuna. Rollen innebär ett varierande och fritt arbete ute på fältet där du ansvarar för service, installation och underhåll av företagets produkter - med särskilt fokus på bilvågar och vägningsutrustning, samt kringutrustning som chaufförsterminaler, displayer, kameror och trafikbommar.
Du kommer att arbeta både praktiskt och tekniskt - ena dagen monterar du betongmoduler, nästa dag felsöker du elektronik eller kalibrerar känslig utrustning. Arbetet sker huvudsakligen ute hos kund, där du med hjälp av en servicebil utgår från regionkontoret. Tjänsten inkluderar resor med övernattningar, främst inom mellersta Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Installation och underhåll av vägningssystem och kringutrustning
• Felsökning och reparationer ute hos kund
• Förebyggande service och kalibrering
• Dokumentation och återrapportering
• Kundkontakt och rådgivning på plats
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av teknisk service, gärna inom industri eller verkstad.
• Har kunskap inom mekanik, el och grundläggande förståelse för data/nätverk
• Är lösningsorienterad, självgående och trivs med ett rörligt jobb
• Gillar variation, kundkontakt och att ta ansvar från start till mål
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort (krav)
• Är OK med fysiskt arbete där tunga lyft förekommer
Meriterande är om du har:
• Gymnasial teknisk utbildning
• Erfarenhet av installationsteknik, verkstadsmaskiner eller entreprenadmaskiner
• Vana av att arbeta med t.ex. vågar, terminaler, kameror eller liknande teknisk utrustning
Anställningen kommer inledas med en grundlig introduktionsperiod på mellan 2-5 månader, beroende på graden av din förkunskap samt din förmåga att komma in i arbetet. Du kommer under den tiden få åka med och gå bredvid erfarna servicetekniker och lära dig allt från grunden. Vår kund erbjuder stora utvecklingsmöjligheter i framtiden och letar efter någon som vill vara med och utvecklas med dem som företag under en längre tid.
Önskad start: v.34
Har du erfarenhet av liknande serviceyrken är det givetvis en merit, men minst lika viktigt är din personliga vilja att lära!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isac Iselsjö vasteras@studentconsulting.com Jobbnummer
9456684