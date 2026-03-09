Servicetekniker/Bilvård/Räddningspersonal i beredskap, RiB
Räddningstjänsten Fyrbodal / Brandmansjobb / Lysekil Visa alla brandmansjobb i Lysekil
2026-03-09
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Fyrbodal i Lysekil
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten Fyrbodal är ett starkt och framåtriktat räddningstjänstförbund som sträcker sig från havet i väster till Vänern i öster.
Förbundet omfattar de sju kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
Du ansluter till en helt ny räddningstjänst som bildades den 1 januari 2025. Här får du chansen att vara med i en spännande fas med stora möjligheter att både utvecklas som person och aktivt bidra till att forma verksamhetens framtid. Tillsammans bygger vi en modern räddningstjänst som står väl rustad för de utmaningar vi möter i samhället och omvärlden.
Vi strävar ständigt efter att utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, gott samarbete, god trivsel och ett starkt engagemang för utvecklingsarbete. Ledarskapet hos oss är närvarande, prestigelöst och bygger på stor tillit - något som ger medarbetarna hög delaktighet och goda möjligheter till inflytande.
Idag är vi cirka 460 anställda. Av dessa arbetar omkring 60 på dagtid och 110 i den operativa
verksamheten, fördelade på tre heltidsstationer inklusive ledningscentralen. Övrig personal utgörs av räddningspersonal i beredskap (RiB), fördelade på 14 deltidsstationer.
I uppdraget som servicetekniker/bilvårdare kommer du att:
• I första hand arbeta med bilvård gentemot Lysekils kommun. I arbetet ingår att svara för att service, tvätt, städning, reparationer, däckbyte och besiktningar genomförs på kommunens personbilar
• I arbetet ingår det administrativa uppgifter enligt avtal med kommunen såsom schemaläggning
bilvård, försäkringsärenden, hantering av fakturor och hantering av drivmedelskort med mera
• Drift och underhållsarbeten på brandmaterial och fordon
• Hjälp med övningsförberedelser och återställning
• I övrigt förekommande arbetsuppgifter på stationen i Lysekil men även inom hela förbundets
geografiska verksamhetsområde
För tjänsten krävs:
• Du ska kunna ingå i Lysekils operativa utryckningsverksamhet och upprätthålla beredskap som RiB anställd brandman (Räddningspersonal i beredskap)
• Du ska bo så att anspänningstid på 5 min upprätthålls
• Körkort lägst behörighet B och C- kort är meriterande
• God förmåga att kunna strukturera, kommunicera och planera arbetet på stationen
• Du ska ha god IT-vana samt ha tekniskt förståelse som du förvärvat genom utbildning eller
arbetslivserfarenhet
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal räddningstjänst är detta meriterande.
Stor vikt läggs på de personliga egenskaperna.
För att säkerställa förbundets förmåga i händelse av höjd beredskap och krig krigsplaceras alla anställda i sin grundbefattning inom förbundet förutsatt att du inte redan är anspråkstagen av totalförsvaret.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. När du söker ett jobb i vår jobbportal blir din ansökan en allmän offentlig handling när vi har mottagit den och detta innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Fyrbodal
(org.nr 222000-0950) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rib Väst Kontakt
Jimmy Göransson 010-7054035 Jobbnummer
9786242