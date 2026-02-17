Servicetekniker - inom industri & produktion
Ikett Personalpartner söker nu efter en Servicetekniker till en av våra kunder strax utanför Lund.
Trivs du i ett omväxlande och självständigt arbete där du får resa, lösa tekniska utmaningar och skapa värde för både kund och företag? Då kan du vara vår nästa servicetekniker!
I ditt arbete kommer du att ansvara för att verksamhetens kunders maskinpark fungerar optimalt genom service, installationer och kvalificerad problemlösning på plats. Du blir också verksamhetens ansikte utåt - med uppdrag att bygga starka kundrelationer, sälja reservdelar och identifiera förbättringar som gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Felsöka, reparera och underhålla förpackningsmaskiner och produktionsutrustning.
• Installera och driftsätta nya linjer, maskiner och automationsmoduler.
• Utföra förebyggande service och planerat underhåll för att minimera stillestånd.
• Dokumentera arbetet i digitala system och rapportera serviceåtgärder.
• Ge professionell teknisk support och serviceinriktad rådgivning till kunder.
• Vägleda och utbilda kundens operatörer i bästa arbetssätt.
• Leda kunden i val av rätt serviceåtgärder för att optimera driftsäkerhet, kapacitet och produktionseffektivitet.
• Identifiera förbättringsmöjligheter i maskiner och processer.
• Delta i tekniska utbildningar och kontinuerligt stärka din kompetens.
I tjänsten ingår det ca 100 hotellnätter per år.
Resor inom Sverige/Norden är mest vanliga men resor utanför Norden förekommer.
Anställningen är på heltid och innebär en direktrekrytering till vår kund.Profil
Vi söker dig som är självständig och strukturerad som person, med starkt fokus på kvalitet.
Ditt genuina teknikintresse driver dig att hitta effektiva lösningar även i komplexa situationer, och du trivs i en roll där problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Du är kommunikativ i dina kundkontakter och bygger långsiktiga relationer genom att vara serviceinriktad och skapa trygghet och kvalitet. Du är driven och ansvarstagande, tar gärna egna initiativ och har en stark nyfikenhet samt vilja att lära dig nya maskintyper och tekniska system.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i kunddialogen, samtidigt som du är bekväm med att ta ledningen i kundens beslutsprocess för att säkerställa bästa möjliga produktionsresultat.
Du är flexibel och trivs i en varierad arbetsmiljö där både mekaniska och elektroniska utmaningar förekommer.
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning inom el, mekanik, industriservice, automation eller motsvarande.
• Erfarenhet från packaging- eller produktionsindustrin är meriterande men inget krav.
• Förmåga att läsa manualer, ritningar och tekniska scheman.
• God datorvana och erfarenhet av dokumentation.
• B-körkort.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
