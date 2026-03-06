Serviceteamare med körkort till Premium Team - Hemfrid 2026
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med hemstädning i ett engagerat team och göra kunders vardag enklare? Nu söker vi hemstädare till vårt Service Team Premium i Stockholm.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning eller annat serviceyrke till exempel housekeeper
Talar grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta måndag-fredag kl. 8-17
Har giltigt svenskt eller EU-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Om rollen
Du städar kunders hem med hög kvalitet. Arbetet inkluderar bland annat storstädningar, att täcka upp för kollegor vid frånvaro samt visst ansvar för nyckelhantering. Du arbetar ofta i team och kan även leda arbetet vid större uppdrag.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning (85 %)
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Gratis mobilabonnemang
Ett härligt team med kollegor från hela världen
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så kontaktar HR dig för nästa steg i processen.
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105251-1877769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9781044