Serviceteamare med körkort till Premium Team - Hemfrid 2026

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-03-06


Vill du arbeta med hemstädning i ett engagerat team och göra kunders vardag enklare? Nu söker vi hemstädare till vårt Service Team Premium i Stockholm.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av hemstädning eller annat serviceyrke till exempel housekeeper

Talar grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta måndag-fredag kl. 8-17

Har giltigt svenskt eller EU-körkort

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Om rollen
Du städar kunders hem med hög kvalitet. Arbetet inkluderar bland annat storstädningar, att täcka upp för kollegor vid frånvaro samt visst ansvar för nyckelhantering. Du arbetar ofta i team och kan även leda arbetet vid större uppdrag.
Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning (85 %)

Kollektivavtal och bra anställningsvillkor

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Gratis mobilabonnemang

Ett härligt team med kollegor från hela världen

Låter det intressant? Skicka in din ansökan så kontaktar HR dig för nästa steg i processen.
Välkommen till Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

