Servicespecialist inom hårdvara till vår kund i Malmö!
2025-10-13
Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Vi söker nu en servicespecialist inom hårdvaruservice till vår kund i Malmö! Som en del av teamet kommer du att hantera reklamationer, lösa tekniska problem och felsöka i hårdvara. Uppdraget är initialt på 6 månader med chans till förlängning och med tiden anställning direkt hos företaget. Låter detta som något för dig? Sök redan idag, urval och intervjuer hålls löpande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Du kommer att hantera reklamationer, ta emot kundernas ärenden via ett ärendehanteringssystem
• Leverera snabba och smidiga lösningar
• Beställa och leverera hårdvara till teknikerna runt om i landet
• Koordinera och samarbeta både internt och externt
• Felsöka hårdvara och lösa tekniska problem
I tjänsten kommer du att få utbildningar och certifikation inom de områden som rollen kräven, vi ser att du har ett starkt tekniskt intresse.
Arbetet sker i regel på kunds kontor i centrala Malmö med möjlighet till arbete hemifrån någon dag i veckan.
Arbetstiderna är måndag till fredag under kontorstider.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har med dig följande:
• Avslutad gymnasieexamen är ett krav
• En utbildning inom IT är meriterande, men det viktigaste är att du har ett genuint intresse för just IT och teknik
• Tidigare erfarenhet inom IT eller teknisk support är meriterande men inget krav
• Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
• Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Du är ansvarstagande, driven och ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas - även när det innebär att lära av misstag
Låter det intressant? Skicka in din ansökan till oss på Poolia redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vår kunds team och tillsammans lösa tekniska utmaningar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
