Servicerådgivare till välkänd fordonsanläggning i Sisjön
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-04
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, Mölndal
, Partille
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, Lerum
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Servicerådgivare sökes till välkänd bilanläggning i Sisjön
Vill du arbeta i en kundnära roll inom fordonsbranschen och bli en del av ett engagerat team? Vi söker nu en servicerådgivare till en välkänd och etablerad bilanläggning i Sisjön.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I rollen som servicerådgivare blir du en viktig del av verksamheten och fungerar som länken mellan kund och verkstad. Du ansvarar för att skapa en professionell och positiv kundupplevelse genom att ge hög service och rådgivning genom hela processen.
Du kommer att arbeta i en modern och utvecklande miljö tillsammans med ett sammansvetsat team där service och kvalitet står i fokus. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att utvecklas vidare inom fordonsbranschen.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och hjälpa kunder via telefon och på plats • Boka service- och verkstadsbesök • Ge rådgivning kring service och reparationer • Upprätta offerter och arbetsordrar • Fungera som kontaktperson mellan kund och verkstad • Arbeta i olika digitala system och administrativa verktyg
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda dagtid/kontorstid.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från fordonsbranschen • Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system • Innehar B-körkort för manuell växellåda • Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift • Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Meriterande
• Tidigare erfarenhet som servicerådgivare eller kundmottagare
Som person är du
• Driven, ansvarstagande och lösningsorienterad • Serviceinriktad med stort kundfokus • Social och kommunikativ • Snabblärd och utvecklingsorienterad • En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön • Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö • Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen • Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal – där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7760284-2037250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948889