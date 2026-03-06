Servicerådgivare till personbilsverkstad Södra Stockholm
2026-03-06
Nu söker vi en Servicerådgivare till vår kunds verkstäder i Södra Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt hos kund.
Om tjänsten
Som Servicerådgivare kommer du att spela en central roll i kundernas upplevelse av deras service. Du kommer att vara länken mellan kunden och verkstaden, och din uppgift blir att säkerställa att varje kund får en professionell och personlig service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att boka in service och reparationer, ta emot kunder, ge råd om serviceåtgärder samt hantera fakturering och uppföljning.
Här erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där varje dag är unik. Du kommer att ingå i ett engagerat team där service och kundnöjdhet alltid står i fokus. Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Körkort B manuell
Vana med telefon och dator som arbetsverktyg, MS Office
Goda kunskaper i Kobra, Automaster, WinAssist, Elsa eller likvärdiga system.
Erfarenhet från rollen som Servicerådgivare eller liknande arbete
Kunskaper inom CABAS, reservdelar eller garantihandläggning är meriterande.Profil
För att trivas i rollen som Servicerådgivare bör du gilla att arbeta i en rådgivande roll ut mot kund, i ett stundvis högt och stressigt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett arbete där mycket händer samtidigt. Du har ett tekniskt intresse samt en förmåga att lösa de problem som kan uppstå i ditt arbete.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 078558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
171 54 SOLNA Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9781005