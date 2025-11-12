Servicerådgivare till Exclusive Cars nya anläggning i Sollentuna
The We Select Company AB / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-11-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Ford F-150, Hummer, Dodge, Ram Trucks samt specialister, Lincoln och Jeep.
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och vi flyttar in i vår nya toppmoderna anläggning! Här får du möjlighet att vara med på en rolig resa där du inte bara ger kunder service i världsklass, utan också är med och formar framtiden för vårat företag. Hos oss möter du en inspirerande arbetsmiljö där teamwork och personlig utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som Servicerådgivare hos Exclusive Cars spelar du en avgörande roll i att förverkliga vår vision om att erbjuda service i världsklass. Du blir en viktig länk mellan våra passionerade tekniker och våra kunder, och din expertis bidrar direkt till att varje besök hos oss blir en positiv och minnesvärd upplevelse.
I den här rollen kommer du att arbeta i en auktoriserad verkstad och vara en ambassadör för vårt varumärke. Din arbetsdag blir varierad och dynamisk - från att boka in och planera servicearbeten till att ge personlig rådgivning genom hela serviceprocessen. Du kommer att använda vår moderna arbetsmiljö i den nya anläggningen, där effektiva processer skapar optimala förutsättningar för både dig och teamet.
Med din serviceinriktade attityd säkerställer du att varje kund får en skräddarsydd upplevelse, där detaljer och kvalitet alltid prioriteras. Du kommer även att arbeta proaktivt med kundkontakt via disk, telefon, e-mail och webb, vilket bidrar till att vi ständigt ligger steget före när det gäller kundnöjdhet och effektivitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bokning och planering av arbeten samt administrera arbetsordrar till tekniker
Skapa och hantera arbetsordrar, inklusive prissättning av kundfakturor och skapande av offerter
Ge rådgivning och vägledning till kunder genom hela serviceprocessen och kontinuerligt uppdatera dem om fordonets status
Ordermottagning via disk, telefon, e-mail och web samt proaktivt bearbeta kunder för att säkerställa hög kundnöjdhet
Hantera försäkringsärenden, garantihantering och reklamationer
Beställning av reservdelar och arbeta när våra tekniker för att optimera arbetsflödet
Vi erbjuder
En unik chans att arbeta i vår helt nya, moderna anläggning - en plats som inspirerar till både innovation och trivsel.
Arbetstider: måndag till fredag mellan 07:00-16:00 och 09:00-18:00.
Möjlighet att jobba i en dynamisk och expansiv miljö med skickliga kollegor som delar din passion för bilar
En tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har
Tidigare erfarenhet av kundservice i bilbranschen
Förståelse för hela serviceprocessen och ett starkt fokus på kundnöjdhet
Förmågan att arbeta strukturerat och effektivt även under tidspress
God kommunikationsförmåga på svenska & Engelska i både tal och skrift
B-körkort (krav)Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är du en organiserad och lösningsorienterad person som gärna är "spindeln i nätet". Du har ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga kundupplevelse och hanterar kundärenden professionellt och förtroendeingivande. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt, har lätt för att anpassa dig till olika situationer och motiveras av utmaningar och utveckling.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-Teamet! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OBS: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9602220