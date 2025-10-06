Servicerådgivare till Bilia - Södra Stockholm
Fordonsakademin Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Servicerådgivare till vår kund Bilia i Södra Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt hos Bilia Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som Servicerådgivare på Bilia kommer du att spela en central roll i kundernas upplevelse av deras service. Du kommer att vara länken mellan kunden och verkstaden, och din uppgift blir att säkerställa att varje kund får en professionell och personlig service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att boka in service och reparationer, ta emot kunder, ge råd om serviceåtgärder samt hantera fakturering och uppföljning.
Hos Bilia erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där varje dag är unik. Du kommer att ingå i ett engagerat team där service och kundnöjdhet alltid står i fokus.Kvalifikationer
Körkort B manuell
Vana med telefon och dator som arbetsverktyg, MS Office
Goda kunskaper i Kobra, Automaster, WinAssist, Elsa eller likvärdiga system.
Erfarenhet från rollen som Servicerådgivare eller liknande arbete
Kunskaper inom CABAS, reservdelar eller garantihandläggning är meriterande.Profil
För att trivas i rollen som Servicerådgivare bör du gilla att arbeta i en rådgivande roll ut mot kund, i ett stundvis högt och stressigt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett arbete där mycket händer samtidigt. Du har ett tekniskt intresse samt en förmåga att lösa de problem som kan uppstå i ditt arbete.Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Alexandra på 0707982676 eller via mail: alexandra.lonn@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Biliakoncernen
Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.
Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837) Jobbnummer
9541436