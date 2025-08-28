Servicerådgivare till auktoriserad bilåterförsäljare i Kista
Är du redo att ta en bilåterförsäljares viktigaste roll? Du blir i rollen som servicerådgivare ansiktet utåt för bilåterförsäljarens verkstadsdel och du representerar företaget med ditt trevliga bemötande och din kunskap.
Arbetsuppgifter Som servicerådgivare har du kontakt med verkstadens kunder genom hela serviceprocessen samt ger stöd och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett trevligt och professionellt bemötande samt säkerställa att kundens önskemål blir uppfyllda. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att boka in kunder på verkstadsbesök via telefon, ta emot samt lämna ut bilar, vägleda kunderna i tekniska frågor och ta betalt eller fakturera. När du fått mer erfarenhet i rollen kommer du även att bedöma garantier samt bearbeta kundreklamationer. Du kommer vidare även att ansvara för verkstadens produktivitet och drift samt planering av mekanikernas arbetsdag.
Ditt arbete sker i verkstadens datorsystem samt via telefon och mail. Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Bakgrund inom serviceområdet samt har en dokumenterad arbetslivserfarenhet av bilbranschen helst som servicerådgivare/ kundmottagare.
Alternativt har du jobbat med ett annat servicekrävande yrke och är övertygad om att detta är ditt drömjobb.
Du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.
Krav är att du innehar B-körkort.
Mycket meriterande är om du har erfarenhet av något av bilbranschens datorsystem Kobra, Automaster, Elsa, Tacdis eller Winassist.
Har du ett stort bilintresse ser vi det som ett plus.
Personliga egenskaper Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen är ett effektivt arbetssätt, kunna ta egna initiativ samt kunna vara flexibel i arbetet. Du klarar av ett högt arbetstempo och kan trots det ha flera ärenden igång samtidigt. Du är en person som brinner för att ge god service och strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar.
Som person är du social och har lätt för att samarbeta med andra. Du har en positiv attityd som lätt smittar lätt av sig till dina kollegor och säkerligen även till dina kunder. I tjänsten kommer du att möta olika typer av utmaningar och olika situationer, men med din inställning hittar du alltid lösningarna som gör kundens dag. Du är lyhörd och anpassar dig efter varje människas personlighet och behov och du är en fena på att skapa en personlig relation med kunden. I detta urval kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.
Ansökan och tillträde Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag, där arbetspassen varierar mellan 7-16 samt 9-18. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär. Mycket stora chanser finns att bli rekryterad direkt till kundföretaget.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Malin Dunder. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
