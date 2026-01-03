Servicerådgivare som vill ge personlig service
2026-01-03
Vi söker en servicerådgivare till Bromma.
Självklart behöver du inte vara en artist men vi söker någon som föredrar att vara i fronten före backoffice! Att jobba med kundservice hos oss är mer än bara ett jobb - det är en livsstil!
Som vår ambassadör följer du både våra varumärkens riktlinjer såväl som vår egen serviceprocess för att säkerställa hög servicenivå. Du har tidigare erfarenhet av bilbranschen och/eller grundläggande kunskap om verkstadsprocessen.
Du fyller också en viktig roll i att ge våra kunder en bra kundupplevelse under hela deras kontakt med oss. Vanligt förekommande uppgifter är att ta hand om besökande kunder, besvara förfrågningar via telefon och mail, boka in arbeten och till stor del sköta administrationen. Administration så som: Räkna på offerter, supportera teknikerna, claima garantier, skicka kalkyler till försäkringsbolaget via Cabas.
Du som söker rollen måste vara en framåt och ansvarsfull person som tycker om problemlösning och att överträffa kundens förväntningar.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har inga problem med datasystem. Har du tidigare erfarenhet av vårt affärssystem Winassist och Cabas ses det som extra meriterande.
För rätt person med rätt mindset finns utvecklingsmöjligheter!
Min bil koncernen består av 6 verkstäder runt om i Stockholms län, tillsammans är vi auktoriserade för 35 bilmärken.
Passar rollen in på din profil?
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
