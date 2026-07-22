Servicerådgivare sökes runt om i Stockholm!

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-07-22


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Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker Servicerådgivare med fordonsbakgrund för flera tjänster runt om i Stockholm. Som servicerådgivare blir du kundens första kontakt i verkstaden och ansvarar för att skapa trygghet och säkerställa en smidig serviceprocess från mottagning till utlämning.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och upprätta service- och reparationsorder

Koordinera verkstadens arbete och kommunicera med tekniker kring felsökning och reparationer

Ge tydlig och proaktiv information till kunder om kostnad, tid och rekommenderade åtgärder

Ta emot och registrera inkommande fordon, utföra mottagningskontroller och dokumentera avvikelser

Upprätthålla kunddatabaser och hantera bokningar via verkstadssystem

Hantera reklamationer och följa upp kundnöjdhet

Sälja tillvalstjänster och tillbehör med fokus på kundnytta

Vi söker dig som

Har erfarenhet från verkstad eller fordonsbranschen, gärna som mekaniker, tekniker eller servicerådgivare

Har god teknisk förståelse och kan kommunicera tekniska frågor på ett enkelt sätt till kunder

Är serviceinriktad, strukturerad och stresshanterande

Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift

Har B-körkort (Manuellt)

Är van vid att arbeta i affärssystem och digitala verktyg (meriterande med erfarenhet av verkstadssystem)

Meriterande

Utbildning inom fordon eller motsvarande praktisk erfarenhet

Tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning

Kännedom om reservdelar och arbetsprocesser i verkstad

Vi erbjuder

En roll med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö

Trevliga kollegor och god introduktion

Möjlighet till kompetensutveckling och karriär inom fordonsbranschen

Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal

Om tjänsten
Placering: Flera orter runt om i Stockholm

Omfattning: Heltid på dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Alla sökande välkomnas oavsett bakgrund — det viktigaste är din erfarenhet, driv och vilja att leverera god service.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108282-2111674".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta)
171 54  SOLNA

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
10009241

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