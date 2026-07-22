Servicerådgivare sökes runt om i Stockholm!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker Servicerådgivare med fordonsbakgrund för flera tjänster runt om i Stockholm. Som servicerådgivare blir du kundens första kontakt i verkstaden och ansvarar för att skapa trygghet och säkerställa en smidig serviceprocess från mottagning till utlämning.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och upprätta service- och reparationsorder
Koordinera verkstadens arbete och kommunicera med tekniker kring felsökning och reparationer
Ge tydlig och proaktiv information till kunder om kostnad, tid och rekommenderade åtgärder
Ta emot och registrera inkommande fordon, utföra mottagningskontroller och dokumentera avvikelser
Upprätthålla kunddatabaser och hantera bokningar via verkstadssystem
Hantera reklamationer och följa upp kundnöjdhet
Sälja tillvalstjänster och tillbehör med fokus på kundnytta
Vi söker dig som
Har erfarenhet från verkstad eller fordonsbranschen, gärna som mekaniker, tekniker eller servicerådgivare
Har god teknisk förståelse och kan kommunicera tekniska frågor på ett enkelt sätt till kunder
Är serviceinriktad, strukturerad och stresshanterande
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort (Manuellt)
Är van vid att arbeta i affärssystem och digitala verktyg (meriterande med erfarenhet av verkstadssystem)
Meriterande
Utbildning inom fordon eller motsvarande praktisk erfarenhet
Tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning
Kännedom om reservdelar och arbetsprocesser i verkstad
Vi erbjuder
En roll med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö
Trevliga kollegor och god introduktion
Möjlighet till kompetensutveckling och karriär inom fordonsbranschen
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtalOm tjänsten
Placering: Flera orter runt om i Stockholm
Omfattning: Heltid på dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Alla sökande välkomnas oavsett bakgrund — det viktigaste är din erfarenhet, driv och vilja att leverera god service.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108282-2111674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10009241