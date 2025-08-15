Servicerådgivare/ Garantihandläggare till Bilhallen, Bilgruppen i Norr S...
2025-08-15
Bilgruppen i Norr finns idag representerad i Skellefteå, Umeå, Kramfors, Örnsköldsvik och Sundsvall. På orterna bedriver vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som den röda tråden.
Om rollen
Som servicerådgivare hos oss möter du varje dag många människor. Tempot är högt och din främsta arbetsuppgift är att serva våra verkstadskunder. I det arbetet ingår bokning och planering av det dagliga arbetet på verkstaden. Kundkontakten sker i huvudsak över disk, via telefon och via mail. Du är den person kunden möter när de lämnar sin bil för service och reparationen av sin bil. Du jobbar nära våra säljare och fungerar som den interna länken mellan försäljning och verkstad. Rollen är ombytlig och ingen dag är den andra lik. Som servicerådgivare har du har du en av företagets viktigaste roller eftersom du möter flest kunder varje dag. Vi jobbar i ett tight servicemarknasteam och strävar efter högsta möjliga kundnöjdhet. Rollen innebär att prestigelöst ta sig an de arbetsuppgifter som uppkommer.
I denna roll kommer du dessutom att tillsammans med garantiansvarig behandla all löpande garantihantering i verksamheten. Det innebär systematiskt arbete med administration. Som garantihandläggare hos oss kommer du att få utbildning och kompetensutveckling via våra generalagenter. Vi arbetar i första hand med bilmärket Kia. Arbetet sker på dagtid på plats på vår anläggning i Sundsvall.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs i ett högt tempo. Du har vana av att arbeta administrativt och strukturerat. Vi ser att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet och tidigare arbete inom service är mycket meriterande.
Viktigt är att du trivs i kundmötet och att du har lätt för att ta egna initiativ. För att lyckas i denna roll bör du vara noggrann och ha god datorvana. Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift. Ett intresse för bilar är positivt men viktigast är att du är intresserad av människor och av att lära dig våra produkter. Ett krav för denna roll är B-körkort.
Vi erbjuder
Koncernen Bilgruppen i Norr bildades i juni 2021 och bedriver genom sina dotterbolag auktoriserad service och försäljning av Kia i städerna Skellefteå, Umeå, Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik. Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter.
Viktigast för oss är att våra medarbetare har en god hälsa och att de trivs på arbetet. Vi har företagshälsovård och erbjuder förmåner så som friskvårdsbidrag och personalerbjudanden på våra produkter. Vi arbetar aktivt för att skapa en lagkänsla och samarbetar dagligen mellan våra olika anläggningar.
Läs mer om oss på vår hemsida www.bgnorr.se
Anställningen är tillsvidareanställning, heltid med lön efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är 12 september. Rekryteringen kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
