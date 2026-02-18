Serviceproffs med språktalang? Vi söker kundtjänstmedarbetare i Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-02-18
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad kundtjänstmedarbetare i Göteborg. Här får du en central roll i ett internationellt sammanhang där struktur, kommunikation och kundfokus står i centrum.
Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar att ha många kontaktytor och vill arbeta i en miljö där kvalitet och effektivitet är avgörande.Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare ansvarar du för att säkerställa att kundernas ärenden hanteras professionellt och effektivt - från första kontakt till avslutad affär. Du arbetar nära interna funktioner såsom logistik och försäljning och har daglig kontakt med kunder runt om i Europa.
Du fungerar som en samordnande länk mellan kund, lager och interna avdelningar, med målet att skapa en smidig och positiv kundupplevelse.Profil
Exempel på arbetsuppgifter
• Hantera inkommande kundärenden via mejl och telefon
• Registrera och följa upp order samt säkerställa korrekt leveransinformation
• Samordna transporter och ha kontakt med lager och speditörer
• Säkerställa att fakturor och fraktdokument är korrekt
• Stötta säljavdelningen med kundinformation och uppföljning
• Hantera reklamationer och avvikelser på ett lösningsorienterat sätt
• Arbeta aktivt med att utveckla och stärka kundrelationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kundtjänst, orderhantering eller administrativ service
• Talar och skriver flytande svenska, finska och engelska
• Är strukturerad, noggrann och trivs i ett högt arbetstempo
• Har god systemvana och känner dig trygg i digitala arbetsverktyg
• Är kommunikativ och har ett professionellt bemötande
• Har ett affärsmässigt tänk och ser möjligheter i kunddialogen
Här erbjuds du en varierad roll i en internationell miljö där din servicekänsla och språkliga kompetens verkligen gör skillnad.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9749784