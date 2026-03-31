Servicepersonal till Ljuskällans särskilda boende
2026-03-31
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Ljuskällans särskilda boenden söker servicepersonal för vikariat med en anställningstid på sex månader.
Ljuskällan är ett centralt beläget särskiltboende med både kognitiv och somatisk inriktning samt en korttidsenhet. Här möts du av en hemtrevlig miljö och fina utemiljöer. Tillsammans arbetar vi som ett team där vi med värme, engagemang och kunskap skapar trygghet och trivsel för våra boende.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du får göra verklig skillnad i människors vardag? Hos oss blir du en viktig del i att skapa trygghet, trivsel och livskvalitet för våra äldre.
Som servicepersonal spelar du en viktig och meningsfull roll i vardagen på våra enheter. Du stöttar teamet genom praktiska uppgifter samtidigt som du bidrar med närvaro, omtanke och lugn för personer med kognitiv svikt. Genom ditt bemötande är du med och skapar en varm, trygg och hemtrevlig miljö där varje individ får känna sig sedd och uppskattad.
Arbetet innefattar bland annat:
* Social samvaro där du bidrar till trygghet genom att finnas till hands, följa med på promenader, delta i sociala aktiviteter och vara ett stöd i vardagliga situationer.
* Måltidsservice - servera mat, duka och förbereda fika.
* Lokalvård och städning - upprätthålla god hygien i gemensamma utrymmen och i de boendes lägenheter.
* Ta emot, packa upp och sköta varuhantering.
Ditt arbete gör skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
* Fyllt 18 år; arbetet inom särskilt boende kan innebära ensamarbete, hot- och våldssituationer och tunga lyft. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 6 § och 8 §, är sådant arbete inte tillåtet för minderåriga.
* Godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdigt.
* Erfarenhet av serviceyrket under minst ett år.
* Vana av att arbeta med människor.
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande;
* Erfarenhet inom omvårdnadsarbete, lokalvård eller kök.
Som person är du ansvarstagande och flexibel, med ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du är lyhörd, trygg i dig själv och möter varje individ med omtanke, respekt och ett varmt bemötande. Du trivs i samarbetet med andra samtidigt som du har förmåga att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras. Med din närvaro och ditt engagemang vill du bidra till att skapa en trygg, meningsfull och värdefull vardag för våra brukare.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete i en verksamhet där engagemang, respekt och omtanke genomsyrar allt vi gör. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för att skapa livskvalitet, gemenskap och trivsel för våra boende, där varje insats gör skillnad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315441".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4
9828970