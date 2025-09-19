Servicepersonal till kortare uppdrag i Liljeholmen!
2025-09-19
Är du en serviceinriktad person som gillar att möta människor? Vi söker dig som vill arbeta under ett kortare uppdrag på 5 dagar där du kommer vara stationerad på Liljeholmens depå och dela ut arbetsmaterial till anställda.
OM TJÄNSTEN
I rollen blir du ansiktet utåt för företaget och det är därför viktigt att du bemöter alla på ett trevligt och professionellt sätt. Du kommer arbeta i ett team om 2 där ni är ansvariga för att dela ut arbetsmaterial till anställda i företaget. Uppdraget sker under förutbestämda dagar och tider enligt nedan.
Arbetstider:
• Onsdag 1 Oktober kl.13.00-16.00 Introduktion på Kungsholmen
• Fredag 3 Oktober kl.12.00-19.15 depån Liljeholmen
• Lördag 4 Oktober kl.12.00-19.15 depån Liljeholmen
• Söndag 12 Oktober kl.12.00-19.15 depån Liljeholmen
• Måndag 13 Oktober kl.12.00-19.15 depån Liljeholmen
• Tisdag 14 Oktober kl.12.00-19.15 depån Liljeholmen
VI SÖKER DIG SOM
• Är tillgänglig samtliga dagar och tider
• Har tillgång till egen mobiltelefon
• Kommunicerar obehindrat på svenska
• Klädsel är svarta byxor och vit skjorta, vilket man själv behöver tillhandahålla.
För att lyckas i rollen är det viktigt att vara serviceminded med en positiv attityd. Du är ansvarsfull och trivs med att möta människor!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
