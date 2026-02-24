Servicemontör med c-körkort sökes till heltidsarbete hos Kinnarps i Malmö!
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vill du arbeta i en varierad roll där service, montering och leverans kombineras? Vi söker en servicemontör till Kinnarps i Malmö, där du blir en viktig del av välfungerande leverans och servicekoncept.
Som servicemontör arbetar du både med att leverera och montera möbler hos kunder, runtomkring i Skåne. Du utgår från Kinnarps kontor i Malmö där arbetsdagen startar, därefter packar, levererar och monterar du möbler ute hos kund.
Rollen innebär att du representerar företaget i mötet med kund och bidrar till en professionell och serviceinriktad leveransupplevelse. Leveranserna består av kompletta inredningslösningar, vilket innebär att även montage i tak, vägg och golv kan förekomma. I tjänsten ingår det även vissa enklare administrativa uppgifter. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag-fredag mellan 07.00-16.00.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag som anställd hos StudentConsulting men med god chans till övertag av Kinnarps!
Kinnarps är en av Europas ledande helhetsleverantörer av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder. Kinnarps är representerade i delegationen för cirkulär ekonomi, det rådgivande organet till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, social och trivs i ett arbete med mycket kundkontakt. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har en förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver att du kan ta eget ansvar och fatta beslut i det dagliga arbetet,
Kvalifikationer;
C-körkort och giltigt YKB
Har god monteringserfarenhet
God fysisk förmåga, då tunga lyft kan förekomma
Meriterande:
Truckkort
