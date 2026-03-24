Servicemontör inom ventilation med erfarenhet av styr & regler
2026-03-24
Servicemontör inom ventilation med erfarenhet av styr & reglerPubliceringsdatum2026-03-24Om företaget
Bi-Vent AB är ett entreprenad- och serviceföretag inom ventilation som erbjuder sina kunder helhetslösningar från projektering till färdig anläggning där kunden efter avslutad entreprenad kan få ett komplett serviceavtal på hela anläggningen. Kunderna är bland annat kommuner, landsting, industrier, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bland projekten kan nämnas EONs nya kontor i Malmö, vårt största projekt hittills, kontorshuset Prisma i Helsingborg, Kv Eden Hyllie, Foodhills Bjuv, JM och Tetra Pak i Lund.
Företaget har funnits i över 40 år och ingår i Instalcogruppen. Bi-Vent är etablerat i Helsingborg och i Lomma med verksamhetsområde inom hela Södra Sverige, vi är idag ca 55 anställda.
Vi söker Servicemontör inom ventilation med erfarenhet av styr & regler med placering både i Helsingborg och i Lomma.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär driftsättning av luftbehandlingssystem, servicearbete på nya och befintliga system samt felsökning. Som servicemontör förlägger du framför allt ditt arbete ute hos våra kunder där du arbetar självständigt men även i team med både service och entreprenadprojekt. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från stora entreprenader till mindre jobb. Resultatet av ditt arbete leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader för våra kunder.
Vi söker dig med några års erfarenhet av styr & regler inom klimat och ventilation och har god kunskap om energioptimering. Förmodligen har du en teknisk utbildning men det är inget krav. Har du elutbildning och/eller elbehörighet ses detta som en merit. Då du har mycket kontakt med våra kunder är social kompetens en självklarhet. Som person är du driven och engagerad med god samarbetsförmåga. Givetvis har du goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Du kommer att ingå i vår serviceavdelning där du arbetar tillsammans med erfarna kollegor som hjälper och stödjer varandra. Vi är ett gott gäng där trivsel och god arbetsmiljö är viktigt.
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista anställningsdagen. Välkommen med ditt CV och personliga brev till rekrytering@bi-vent.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: rekrytering@bi-vent.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemontör Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bi-Vent AB
(org.nr 556741-5822), http://www.bi-vent.se
Stenbrovägen 19
253 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9815334