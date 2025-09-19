Serviceminded receptionist till stort bolag i centrala Stockholm
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Om tjänsten Är du en professionell glädjespridare som brinner för service och gillar nya utmaningar?
Vi söker nu en riktig servicestjärna till ett modernt kontor i centrala Stockholm! Vår kund är verksam inom bland annat rådgivning och kapitalförvaltning och ställer precis som vi, höga krav på enastående service på professionell nivå.
I denna roll är du inte bara ansiktet utåt, utan bygger relationer och representerar företaget i det dagliga mötet - alltid med överraskande och inspirerande service som drivkraft! I ditt team om fyra personer har ni gemensamt ansvar över kontorets servicefunktioner som helhet och lägger grunden för ett positivt och minnesvärt intryck.
I dina ansvarsområden ingår bland annat:
Välkomna, guida och skriva in besökare
Bokningar och beställningar
Ha uppsikt över foajé/entré och se till att den är iordningställd
Telefon och mailhantering
Konferenstjänster
Catering och servering av luncher
Post och bud
Visst administrativt arbete
Varierande servicerelaterade uppgifter
Vem är du? Med din välkomnande personlighet, initiativförmåga och strukturerade arbetssätt gör du alltid det lilla extra för att leverera förstklassig service. Du gillar att arbeta i högt tempo och har god prioriteringsförmåga.
Att dina gäster och kunder alltid kommer först är en självklarhet för dig och med din höga servicekänsla säkerställer du ett varmt och professionellt välkomnande samt en trivsam och stimulerande arbetsmiljö för alla du kommer i kontakt med. Du har sedan tidigare goda kunskaper och vana inom Office-paketet och lätt för att förstå administrativa processer.
Självklart ska du också ha roligt på jobbet - arbetsglädje syns och sprids! För att lyckas med detta tror vi att du är en utåtriktad lagspelare och gillar att utvecklas tillsammans med andra. Tillsammans med dig vill vi skapa en levande och dynamisk arbetsplats där du och ditt team är de främsta ambassadörerna!
Vi ser att du har
Tidigare jobbat med service, gärna i kontorsmiljö
Goda kunskaper av Office-paketet samt datavana
Goda kunskaper i Svenska och Engelska
Om anställningen Anställningsform: Vikariat i cirka ett år Start: 1a november med eventuell möjlighet att börja tidigare Arbetstider: Ca 08:00-17:00 Sysselsättningsgrad: 100% heltid
Vi utför bakgrundskontroller på alla kandidater innan anställning.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9518465