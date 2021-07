Serviceminded mediesäljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Serviceminded mediesäljareVi erbjuder bra anställningsvillkor i en spännande, utvecklande och kreativ miljö. Vi jobbar ständigt med förbättring och utveckling där du blir en del i det arbetet. Kulturen är transparent och du får daglig coaching och feedback med fokus på din personliga utveckling som säljare.2021-07-06Vi söker dig som vill arbeta som säljare i en ny roll där chans för egna idéer och utveckling finns! Vår kund är på jakt efter drivna och målmedvetna säljare till en heltidstjänst. Som säljare kommer du sitta och arbeta med aktiv försäljning mot nya kunder och på sikt få befintliga. Du kommer ha ett eget ansvar att ringa nya kunder, boka in och göra affärer. Som säljare kan du sätta egen prägel, personlighet och kreativitet i jobbet. Vi letar efter dig som brinner för försäljning och tycker det är kul med utmaningar som säljare. Du tar gärna egna initiativ, är målinriktad och tycker om frihet under eget ansvar. Du tycker det är roligt att ha kontakt med kunder och är "serviceminded" vid såväl service som försäljning. Du kommer vara med att forma rollen och ha mycket inflytande i ditt arbete. Arbetet kan leda till nya spännande förändringar i företaget som öppnar upp för fler utmaningar och utveckling.Om digMotiveras av personlig utveckling och resultat.Målmedveten och tävlingsinriktad.Serviceinriktad.Är stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempo.Tidigare erfarenhet är ingen krav men är ett plus.Du behärskar det svenska språket.Gymnasial utbildningSpråkSvenskaAnställningsformVanlig anställning , tillsvidare , heltidFast och rörlig lönI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5848402