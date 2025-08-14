Servicemindad budbilschaufför sökes på heltid till DHL Arlanda!
Vi söker engagerade chaufförer med körkort och servicekänsla - för att leverera världsklasslogistik varje dag!
Arbetsuppgifterna innebär att självständigt köra ut paket till företagets kunder. Det kan stundtals vara ett fysiskt krävande arbete, och det krävs också att du har en känsla för service ut mot kunden. Du kommer att representera företaget och vara deras ansikte utåt. Det är därför viktigt att du som sökande är bekväm både med att köra bil, jobba självständigt och bemöta kunder.
Detta jobb är en heltidsanställning, med start så fort som möjligt när vi hittar rätt person. Du kommer jobba vardagar med arbetstider som kan variera mellan 07-16 och 09-18.
DETTA SÖKER VI
Fullständig gymnasieexamen
• B-körkort för manuell bil, vana att köra bil. Meriterande med körvana av större fordon.
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen
• Möjlighet att ta dig till arbetsplatsen, som ligger i Cargo City utanför Arlanda.
Meriterande:
• Värnplikt eller lagsport då teamwork är en viktig del av arbetet
Denna tjänst utgår från Arlanda flygplats, som är ett säkerhetsklassat område. På grund av detta så kräver rekryteringen en gedigen bakgrundskontroll. Som ansökande behöver du kunna inkomma med intyg som styrker dina sysselsättningar 5 år tillbaka i tiden. Vi kontrollerar även belastningsregister som en del av denna process. Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag! Processen kommer att startas igång omgående.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
