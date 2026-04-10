Servicemedarbetare till våra varumaskiner/Bohusbutiker
2026-04-10
Vill du ha ett omväxlande jobb där du kombinerar service, teknik och eget ansvar? Trivs du i en roll där varje dag bjuder på nya möten och där du får vara ansiktet utåt för ett starkt varumärke? Då kan du vara den vi söker till våra Bohusbutiker- varumaskiner på plats hos våra kunder!
Bohus är en av Göteborgs ledande aktörer inom företagsservice och erbjuder helhetslösningar inom kaffe, städning, vaktmästeri, kontorsmaskiner, kontorsmaterial, växter, frukt och varumaskiner. Vi värdesätter starka kundrelationer och en gemensam företagskultur där vi alltid strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar.
Om rollen
Som en viktig del av avdelningen för våra Bohusbutiker kommer du vara med och vidareutveckla vårat koncept med varumaskiner hos kund. Du ansvarar för att våra kunder möts av välfyllda maskiner, god ordning och en hög servicenivå. Arbetet sker både ute hos kund och på vårat huvudkontor där vi har lager, kyl och frys. Rollen innebär att du kör en större bil i stadsmiljö så det är viktigt att du känner dig bekväm med bilkörning.
Du kommer bland annat att:
Leverera varor med kylbil och fylla på maskiner hos kund
Inventera, beställa varor i vårt affärssystem och ta emot leveranser
Felsöka och avhjälpa enklare problem med varumaskiner
Skapa och bibehålla goda kundrelationer
Delta vid installationer av nya maskiner
Administrera information om maskiner och varor i vårat affärssystem
Det här är en roll för dig som gillar praktiskt arbete, att arbeta självständigt och att möta människor i olika miljöer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Som person är du noggrann, serviceinriktad och ser lösningar när något behöver hanteras. Vi tror att vi kan lära dig jobbet- det viktigaste är att du vill lära dig och att du trivs med att arbeta med service!
Du har också:
Gymnasieutbildning
B-körkort och bilvana
Grundläggande datorkunskaper (gärna MS Office och affärssystem)
En god grundfysik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Bohus vill vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Förutom att du blir en del av ett stabilt bolag som växer och ett kontor där kollegor trivs så erbjuder vi:
Kollektivavtal för trygga anställningar
Friskvårdsbidrag till alla anställda
Stans bästa kaffe och frukt på jobbet!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Tjänsten är på heltid (måndag till fredag, dagtid) och tillträde sker enligt överenskommelse. Du kommer att utgå från vårat fina och nyrenoverade huvudkontor på Hisingen. Publiceringsdatum2026-04-10
Låter detta som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag: 3:e maj 2026.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://bohus.careers.haileyhr.app
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bohus Städ Patric Svensson AB
422 46 HISINGS BACKA
För detta jobb krävs körkort.
