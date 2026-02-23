Servicemedarbetare till vår biluthyrningsverksamhet i Stockholm, Rissne, be
Är du serviceinriktad och vill ansvara för en av våra hyrbilsverksamheter?
I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Med fokus på hållbar utveckling och att samtidigt öka mobiliteten i samhället, erbjuder vi smidiga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar som är verkligt hållbara, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.
Nu söker vi en Servicemedarbetare till vår biluthyrningsverksamhet i Stockholm, Rissne.
Vi söker
Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför arbetslivserfarenhet och ser gärna att du är snabb, effektiv och lyhörd på samma gång - egenskaper som kan generera i en god kundupplevelse. Vidare ställer rollen krav på att du både är kommunikativ och trivs med ett fysiskt arbete. Du bör även ha lätt för att förstå och sätta dig in i teknik då du kommer arbeta i flera av våra system.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
- Fordonskontroll & Underhåll : Regelbundna kontroller för att garantera funktionalitet och säkerhet samt hantering av service, däckbyten och reparationer
- Rengöring: Ansvar för tvätt och städning av bilarna för att upprätthålla hög standard
- Översyn: Regelbunden inspektion av skador och tekniska problem
Som Servicemedarbetare förväntas du att självständigt ansvara för den lokala bilpoolen och arbetsuppgifterna som hör till, vilket i det här fallet inkluderar underhåll och service av bilarna. För att kvalificera måste du som kandidat ha B-körkort samt god förståelse för svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Hos oss finns möjligheter till utveckling, och det du inte kan innan du börjar - det lär vi dig!
Som Servicemedarbetare arbetar du i regel under vardagarna. Denna tjänst är en behovsanställning.
Övrig information
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill leda utvecklingen i branschen genom att driva förändring och arbetar aktivt för att minska vårt eget klimatavtryck, såväl som att hjälpa våra kunder att göra bättre och mer hållbara val utifrån sina förutsättningar. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
