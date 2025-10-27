Servicemedarbetare Till Tugg Burgers
TB Malmö AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-10-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TB Malmö AB i Lund
, Vellinge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi på Tugg Burgers söker dig vill arbeta extra och som brinner för service och alltid sätter gästen i fokus. Vi letar efter en person som inte är rädd för att socialisera, skapa härlig stämning och göra det lilla extra för att våra gäster ska få en upplevelse utöver det vanliga.
Hos oss är kvalitet, service och renlighet (KSR) alltid högsta prioritet - och vi söker dig som kan leverera på alla tre delar, inte bara en.
Dina egenskaper:
Serviceminded och ansvarstagande
Lösningsorienterad och flexibel - du anpassar servicen efter varje individ
Social och utåtriktad - du gillar att prata med människor
Kan arbeta både i team och självständigt (vissa pass arbetar du ensam i servisen)
Trivs i en avslappnad och cool miljö, och bidrar själv till den stämningen
Vi erbjuder:
En rolig och energifylld arbetsplats med högt tempo
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
Ett engagerat team där alla hjälps åt
Flexibla arbetspass, både vardag och helg
Låter detta som du? Då vill vi gärna träffa dig!
Tugg Burgers LUND
Klostergatan 9, 222 22 Lund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: hello@tuggburgers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB LUND". Arbetsgivare TB Malmö AB
(org.nr 559143-8493)
klostergatan 9 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Tugg Burgers Lund Jobbnummer
9575241