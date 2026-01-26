Servicemedarbetare till Torsbyområdet, sommarvikariat 2026
2026-01-26
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Regionservice är en serviceorganisation som finns till för regionens verksamheter. Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av servicetjänster genom att på bästa sätt stödja vården så att god vård med hög kvalitet kan erbjudas innevånarna. Vi arbetar med lokalvårdservice, måltidsservice, kundservice och logistikservice, där lokalvården är vårt största tjänsteområde. Vi ansvarar för att våra tjänster utförs med hög effektivitet och kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi söker servicemedarbetare för sommarvikariat, sommaren 2026 i norra Värmland med tjänster placerade i Torsby, Likenäs, Sunne, Hagfors och Munkfors. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där din insats är viktig för verksamheten och arbetsgruppen. Vi söker medarbetare inom följande områden:
- Lokalvårdservice
- Logistikservice
Då vi har ett tätt samarbete mellan de olika områdena så kommer det vara aktuellt att jobba inom båda områdena. När du skickar in din ansökan kommer du få rangordna önskad arbetsort.
Ett sommarvikariat hos oss är en bra start i din karriär som servicemedarbetare eller en möjlighet att vidareutvecklas i ditt yrke!
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning, har du erfarenhet från serviceyrken är det meriterande. För vissa av våra tjänster krävs B-körkort.
Du är flexibel, serviceinriktad och stimuleras av att ge bra service. Du tycker om att jobba både självständigt och i team. Du kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal- och skrift, då du har mycket kontakt med både kollegor, patienter och besökare.
Du behöver ha fyllt 18 år eftersom många av våra arbetsuppgifter utförs självständigt samt att vi i vissa tjänster arbetar med dygnet-runt-verksamhet och arbetstiden kan då innefatta kvällar, helger och nätter.
https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb?id=884339
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön/timlön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260178". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Serviceenheten Torsbyområdet Kontakt
Pernilla Westerberg, enhetschef 010-8347203 Jobbnummer
9703300