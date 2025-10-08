Servicemedarbetare till Serviceteam 1, 2 och 3 Kristianstad
2025-10-08
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad i vården? Välkommen till Serviceteam 1, 2 och 3! Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal. Nu välkomnar vi nya kollegor som vill jobba hos oss i Kristianstad!
Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie i Regionservice vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av servicerelaterade arbetsuppgifter inom vården.
• Servicevärd. Du kommer bland annat arbeta med måltidshantering på avdelningen som till exempel ansvara för beställning av måltider, beredning av måltider och uppackning av livsmedel. Du kommer även utföra lokalvårdsuppdrag som städa och hålla ordning i lokaler och i patient- och personalutrymmen för att skapa trivsel och hålla en god hygien.
• Materialförsörjning. Ett arbete där vårdens behov av textilier och förrådsmaterial beställs, packas upp och levereras av oss. Serviceinriktning, kommunikation samt samarbetsförmåga med vården är av stor vikt i detta arbete för att de skall kunna fokusera på patienten. Arbetet kräver stor kunskap i datorn med system och program.
Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg-, kväll- och nattjänstgöring. Arbetstiderna kan variera från tidigast klockan 06.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och har datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av serviceyrke, lokalvård, måltider och/eller arbete inom vård och omsorg.
• För tjänstgöring som servicevärd är erfarenhet av lokalvård, måltider, service eller arbete med vård och omsorg meriterande.
• För tjänstgöring inom materialförsörjning är datorkunskap samt lagerarbete meriterande.
Vi söker dig som brinner för att ge god service och som vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse. Därför vill vi att du är positiv, tillmötesgående och har ett genuint intresse för serviceyrket. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Känner du igen dig på denna beskrivning så kommer vi att trivas tillsammans! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi vill be dig att skicka med dina vidtalade referenser i samband med din ansökan till tjänsten. Detta för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med ansökningarna som kommer in och ge snabbare återkoppling till dig.
Tjänsterna kan innebära att utdrag ur belastningsregister kan begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
