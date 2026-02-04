Servicemedarbetare till Service teamet, Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av vårt serviceteam inom hemtjänsten?
Vi söker dig som är positiv, har service- och ansvarskänsla utöver det vanliga för en tjänst som innebär att utföra städuppgifter i våra brukares privata hushåll. Dokumentation ingår i arbetet.
Du samverkar med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa att varje person får ett gott bemötande och rätt service utifrån biståndsbeslut. Arbetet kräver lyhördhet, flexibilitet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och trivs med att arbeta självständigt. Du har en positiv inställning, en stark känsla för service och kan anpassa ditt arbete efter olika behov.
Du behöver kunna samarbeta med kollegor och vara trygg i att kommunicera med både medarbetare och ibland även brukare. Du har förmåga att följa rutiner, arbeta strukturerat och bidra till en trygg och trivsam miljö.
Krav:
• För att kunna utföra arbetet krävs att du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av lokalvård inom vård, omsorg eller offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att vara en del av vårt professionella team.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får vara med och skapa en positiv och utvecklande vardag för personer som behöver stöd. Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och göra skillnad sök tjänsten hos oss!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
