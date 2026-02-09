Servicemedarbetare till Norrlands Bil och Europcar Kiruna
Norrlands Bil Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Kiruna Visa alla kassapersonalsjobb i Kiruna
2026-02-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrlands Bil Sverige AB i Kiruna
, Gällivare
, Arvidsjaur
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
Vi söker en ny stjärna till Europcar Kiruna. Gillar du fartfyllda, varierande dagar och brinner för att ge kunden bästa möjliga upplevelse? Då ska du läsa vidare! Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav utan som ny i rollen ges du den utbildning du behöver. Missa inte denna chans- sök tjänsten redan idag!
Du blir en del av vår kultur som präglas av att sätta kunden i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Du kommer att bli en del av ett härligt gäng med stor gemenskap.
Om tjänsten
Rollen kombinerar ungefär lika delar administrativt arbete och praktisk fordonshantering, där du både hjälper våra kunder med bokningar och service samtidigt som du ser till att bilarna är redo för väg genom tvätt, enklare underhåll och skadeinspektioner. Det är ett jobb som stundtals är fysiskt och alltid varierande - perfekt för dig som trivs med att växla mellan datorn, kundmötet och verkstadsytan. Hos oss får du en fartfylld arbetsdag, många trevliga kundkontakter och en arbetsmiljö där det händer något nytt hela tiden.
Du kommer att ingå i ett team med kollegor inom Europcar men också ha kollegor inom sälj och servicemarknad på samma arbetsplats. Norrlands Bil är en trygg, kollektivavtalsbunden, arbetsgivare med framåtanda som ger goda utvecklingsmöjligheter och en rad förmånliga personalrabatter för köp av bil, biluthyrning, friskvårdsbidrag och hobbykvällar m.m.
Vem är du?
Vi söker dig som delar våra värderingar där kunden är i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Vi ser dessa ledord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi uppnår de mål som finns för vår verksamhet. Vårt mål är att kunderna skall vara utomordentligt nöjda efter ett besök hos oss.
För att du ska trivas och vara rätt person för tjänsten är det en förutsättning att du är serviceinriktad och duktig på kundbemötande. Sälj- och kommunikationsförmåga är två viktiga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och är självständig och positiv. Vidare är du stresstålig, har god administrativ förmåga, god digital kompetens och lätt att ta till dig nya system och teknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Information & kontaktOmfattning: heltid 100%Placeringsort: KirunaArbetstider: Varierande, arbete på kväll och helg förekommer enligt rullande schemaFör frågor kontakta Stationschef Vanessa Dolinsky +4698066600
Sista dag att ansöka är 2026-03-02Skicka din ansökan snarast då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser framemot att höra från dig! Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Europcar är en del av Norrlands Bil. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på sju norrländska orter. Från Skellefteå som sydligaste ort till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag; personbilar, tunga fordon, service samt mobilitet & finans. Europcar är ett eget verksamhetsområde inom personbilsbolaget och här värnar vi extra mycket om samarbete mellan stationerna vilket skapar en god sammanhållning, avstånden till trots. Vill du vara en del av gemenskapen? Läs mer här :www.norrlandsbil.se
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bil Sverige AB
(org.nr 556111-1815) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrlands Bil Jobbnummer
9732194