Servicemedarbetare till Närservice Karlskoga
2026-02-03
Välkommen till ett härligt gäng!
Som servicemedarbetare inom område Närservice, Regionservice kommer du att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter. Vårt område ansvarar för servicetjänster inom lokalvård, måltid och logistik.
Vi utför främst service på regionens tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg men även vårdcentraler, Folktandvården samt Regional utveckling.
Då enheterna Logistik och Lokalvård är en del i en ny organisation så blir du en viktig del i utvecklingsarbetet. Vi söker dig som vill utvecklas, växa och prova på olika arbetsuppgifter.
Som servicemedarbetare inom Logistik arbetar du med allt ifrån interna transporter såsom avfallshantering, posthantering, godshantering till patienttransporter, e-tjänstekort, bilpool, material- och textilhantering, måltidsvärdar samt andra serviceuppdrag. Vi ansvarar dels för transporter inom länets sjukhus, dels för transporter till och från vissa vårdcentraler och folktandvårdsenheter och andra vårdverksamheter i länet.
Som servicemedarbetare inom Lokalvård arbetar du med dagligstäd både självständigt och i team. Det finns även serviceuppdrag som t ex slutstäd, mellanstäd- och storstäd. Vi utför även lokalvård på vårdcentraler och folktandvårdsenheter och andra vårdverksamheter i länet.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Tjänsten ger möjlighet att arbeta på respektive enhet eller i en kombination.
Som servicemedarbetare kommer arbetsuppgifterna inom processen måltidsvärd innebära att hantera och förbereda frukost, lunch och middag på vårdavdelningarna. Hantera material och textilier, packa upp och fylla på i de olika förråden.
Inom processen lokalvård kommer arbetsuppgifterna vara dagligstäd. Du kommer att arbeta i team och självständigt. Det finns även serviceuppdrag som slutstäd och storstäd.
Inom processen gods & avfall och transport kan arbetsuppgifterna innebära transport av patienter, gods, tvätt, avfall med mera.
Arbetet är fysiskt och kräver att du kan följa rutiner och noggrannhet ur hälsoperspektiv
Arbetet sker i sjukhusmiljö och i ditt dagliga arbete kommer du även i kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag, både dag och kvällstid så innehåller tjänsten helgtjänstgöring samt skift under kvällstid.
Vi gör vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd, genom att ge dig en grundlig introduktion anpassad utifrån dina behov och erfarenheter innan du börjar hos oss.
Ett gott humör och hög servicenivå är något vi värdesätter!
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är minst 18 år och behärskar svenska i tal, skrift och läsförståelse.
Har grundläggande datorkunskaper (Word, Excel, Outlook, intranät).
Meriterande:
Truckkort A, B och D1
B-körkort
SRY-utbildningDina personliga egenskaper
Hängiven: Ansvarstagande, relationbyggande och trygg i både teamarbete och självständigt arbete.
Medkännande: Ger gott bemötande, har servicekänsla och fokus på kvalitet.
Flexibel: Klarar av förändringar och oförutsedda situationer.
Erfarenhet från lokalvård, restaurang, logistik eller service är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Språktest kan förekomma vid intervju. Vissa tjänster kräver utdrag ur belastningsregistret.
Du ska kunna börja kl. 06.00 och arbeta helger; kvällspass kan förekomma.
Som medarbetare följer du Region Örebro läns värdeord: samarbete, utveckling och professionalism.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Pernilla Bruzelius, Enhetschef Lokalvård, 0586-66359
Fredrik Karlsoon Enhetschef Logistik, 019-602 76 39
Linda Eriksson Samordnare, 079-0665381
Malin Johansson Samordnare, 0586-66068Facklig kontakt
Kommunal: Magnus Andersson 019-602 75 96 Ersättning
