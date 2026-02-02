Servicemedarbetare till lokalvård, sommaren 2026
2026-02-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Välkommen till ett härligt gäng!
Som servicemedarbetare inom område Närservice, Regionservice kommer du att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter. Vårt område ansvarar för servicetjänster inom lokalvård, måltid, och logistik.
Vi utför främst service på regionens tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg men även vårdcentraler, Folktandvården samt Regional utveckling.
Som servicemedarbetare inom Lokalvård arbetare du för att patienter och personal har en ren miljö att vistas i. Vi arbetar med kvalitetssäkrade, miljöanpassade metoder och med fokus på hygien samt minskning av smittspridning.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som medarbetare inom Lokalvård med basuppdraget som dagligstäd kommer du att arbeta varierat i team och självständigt. Det finns även serviceuppdrag som tex slutstäd, köksservice, mellanstäd och storstäd.
Du kommer tillsammans med oss att skapa en trivsam arbetsplats.
Vi kommer att göra vårt allra bästa för dig, genom att ge dig en grundlig introduktion så att du kan känna dig trygg att vara med resan mot våra gemensamma mål.
Ett gott humör och bemötande med hög servicenivå är något vi värdesätter samt att du vill utvecklas, växa och prova på olika arbetsuppgifter.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som:
Fyllt 18 år.
Behärskar svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift.
Du har grundläggande datorkunskaper, dvs du kan:
använda de viktigaste funktionerna i ord- och textbehandlingsprogram som Microsoft Word och i kalkylprogram som Microsoft Excel,
skicka, läsa och svara på e-post i Outlook,
söka och hantera information på intranätet
Är hängiven: För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt. Du bygger relationer med våra kunder, är ansvarstagande, förtroendeingivande och har en förmåga att arbeta både i team och ensam.
Är driven: Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och till att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
Är medkännande: Du förstår vikten av att sätta verksamheten i fokus, det synliggör du genom ditt varma bemötande gentemot andra människor, med din goda servicekänsla och din vilja att jobba efter god kvalitet och hög servicegrad.
Är flexibel: Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och du behöver kunna hantera snabba förändringar och oförutsedda händelser.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lokalvård, restaurangbranschen, logistikverksamhet eller annat serviceyrke. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och är strukturerad, besitter en hög personlig mognad och har lätt för att skapa relationer, då är du kanske den vi söker.
På grund av vikten att säkerställa patientsäkerheten får samtliga kandidater genomföra ett språktest vid en eventuell intervju.
Enligt gällande lagkrav kan tjänsten innebära krav på registerutdrag från belastningsregistret.
Observera! Det är ett krav att du kan börja arbeta kl 06.00 på morgonen samt kunna arbeta helg.
Även kvällsarbete kan förekomma på vissa turer.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Marina Gimmå, Enhetschef 019-602 3820
Annelie Fransson, samordnare 019-602 3060Facklig kontakt
Kommunal 010-4429252 Ersättning
Månads- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
