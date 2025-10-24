Servicemedarbetare Till Flippin ' Burgers
2025-10-24
Vi på Flippin ' Burgers söker en ny stjärna som brinner för service och alltid sätter gästen i fokus. Vi letar efter en person som inte är rädd för att socialisera, skapa härlig stämning och göra det lilla extra för att våra gäster ska få en upplevelse utöver det vanliga.
Hos oss är kvalitet, service och renlighet (KSR) alltid högsta prioritet - och vi söker dig som kan leverera på alla tre delar, inte bara en.
Du ska kunna arbeta dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten vi erbjuder är heltid på 100%
Dina egenskaper:
Serviceminded och ansvarstagande
Lösningsorienterad och flexibel - du anpassar servicen efter varje individ
Social och utåtriktad - du gillar att prata med människor
Kan arbeta både i team och självständigt (vissa pass arbetar du ensam i servisen)
Trivs i en avslappnad och cool miljö, och bidrar själv till den stämningen
Vi erbjuder:
En rolig och energifylld arbetsplats med högt tempo
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
Ett engagerat team där alla hjälps åt
Flexibla arbetspass, både vardag och helg
trygg arbetsmiljö med kollektivavtal
Låter detta som du? Maila oss ditt Cv och berätta lite om dig själv och vad som gör att du sökt dig just till oss :)
Rekrytering sker löpande.
Arbetsplatsen ligger centralt i stockholm.
Vi på Flippin ' ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: rekrytering@flippinburgers.se
Detta är ett heltidsjobb.

Flippin' Burgers no. 2 AB
Flippin' Burgers
