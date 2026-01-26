Servicemedarbetare till Centralköket och Träffpunkten, sommarvikariat 2026
2026-01-26
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Regionservice är en serviceorganisation som finns till för regionens verksamheter. Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av servicetjänster genom att på bästa sätt stödja vården så att god vård med hög kvalitet kan erbjudas innevånare. I tjänsteutbudet ingår bland annat lokalvård, måltidsservice, administrativ service, logistik och distribution, där lokalvården är vårt största tjänsteområde. Tjänsterna ska levereras med hög effektivitet och kvalitet. En levande kunddialog av största vikt för oss. Vi arbetar tillsammans för ett gott arbetsklimat inom Regionservice och följer vår regiongemensamma värdegrund.
Vi söker nu servicemedarbetare för sommarvikariat till Centralköket och Café & Butik Träffpunkten. När du skickar in din ansökan kommer du få rangordna önskat arbetsområde.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Våra uppgifter i centralköket består av att laga mat till inneliggande patienter på sjukhuset i Karlstad, rättspsykiatrin i Kristinehamn, sjukhuset i Arvika och till personer med beviljad matdistrubition inom Karlstad, Kristinehamn och Hammarö kommun. Varje dag lagar vi cirka 1500 måltider till patienterna bestående av frukost, lunch och middag. Vi lagar cirka 600 portioner lunch till våra restauranger varje vardag och 6000 matlådor/vecka till pensionärer i hemmet. Som servicemedarbetare är du en viktig del i det logistiska flödet i köket och arbetsuppgifterna består bland annat av brickdukning, paketering av mat och diskning.
Café & Butik Träffpunkten är ett café och kioskverksamhet som är beläget i anslutning till huvudentrén på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi producerar enklare rätter, bröd och bakverk och arbetar dagligen med beställningar från verksamheter i huset. Som servicemedarbetare på Träffpunkten är ditt arbete varierande och fördelas mellan butik, café, disk och varuhantering. Du arbetar dagligen med service mot våra kunder.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där din insats är viktig för verksamheten och arbetsgruppen. Samarbete är något vi främjar och värdesätter, därav kan det bli aktuellt att arbeta inom båda enheterna.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning samt har erfarenhet från storkök eller restaurangbranschen. För att arbeta på Träffpunkten är kassavana även ett krav.
Som person är du flexibel och har förmågan att prioritera om när arbetet kräver det. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga med så väl kollegor som kunder. För dig är det naturligt att arbeta med miljö- och hållbarhetstänk. Tjänstens utformning innebär också att du behöver ha förmågan att hålla ett högt tempo utan att tumma på god service och kvalitet.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
