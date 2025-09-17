Servicemedarbetare sökes till försäkringsbolag!
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en lösningsorienterad och serviceinriktad person som trivs med att hjälpa både kunder och kollegor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en servicemedarbetare/postadministratör inom Facility Management till vår kund inom försäkringsbranschen. Du kommer att vara en viktig del av det dagliga arbetet och ge intern support framförallt till interna medarbetare på Stockholmskontoret. Vi söker nu dig som studerar och vill få mer praktisk erfarenhet.
Dina arbetsuppgifter tillsammans med övriga i teamet kommer bland annat bestå av:
• Hantera och sortera inkommande och utgående post/paket samt REK/bud för kontoret.
• Hantera leveranser, ärenden och förfrågningar via digitalt ärendesystem och e-post.
• Bidra till en smidig och effektiv arbetsdag genom att assistera med övriga administrativa och praktiska kontorsuppgifter. Ex. beställningar/påfyllnad av kontorsmaterial, hämtning av leveranser/postrundor på kontoret.
• Teamet hanterar även passerkort och fotografering.
• Teamet är även backup till Receptionen där de tar emot externa som interna kunder.
• Säkerställa att arbetet genomförs i enlighet med deras rutiner och tidsramar.
• Representera företaget på ett professionellt sätt genom din klädsel och bemötande.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer arbeta hos vår kund i centrala Stockholm. Du förväntas vara tillgänglig vid behov då uppdraget är avropsbaserat. Introduktion för uppdraget kommer ske under oktober månad och för att vara aktuellt för rollen krävs det att du är tillgänglig för arbetspass den 27/11. Kontorstider vardagar tillämpas med både hel- och halvdagar.
DETTA SÖKER VI
• Dig som studerar en eftergymnasial utbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom service
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• God datorvana med kunskaper i Officepaketet samt erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
• En utåtriktad och positiv attityd samt ett professionellt bemötande
• Flexibilitet och förmåga att ta dig an olika arbetsuppgifter
• Trivsel i att arbeta både självständigt och i team
• Lösningsorienterad och noggrann
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
