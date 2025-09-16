Servicemedarbetare på deltid inom gods återvinning, Bromma
2025-09-16
Är du student och trivs med att arbeta med service samt i ett högt tempo? Hos vår kund har du möjlighet att arbeta vid sidan av dina studier med logistik och återvinningslösningar inom avfallshantering - en viktig roll för att skapa hållbara och effektiva lösningar för företagets kunder. Tjänsten är stationerad i Bromma eller Stockholm City, men kan även innebära arbete i övriga stor Stockholm vid behov.
Arbetsbeskrivning I rollen kommer du att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans ansvarar för att säkerställa att det dagliga arbetet utförs effektivt och professionellt för företagets kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ta emot och sortera avfall i miljörum, samt hantera gods- och återvinningsmaterial. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Det är en fysiskt krävande roll, där du får möjlighet att arbeta praktiskt och aktivt bidra till en mer hållbar framtid. Du behöver vara flexibel och noggrann för att hantera arbetsuppgifterna på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Vi söker dig som:
Har ett starkt kundfokus och är serviceminded
Trivs med att arbeta fysiskt
Har förmågan att arbeta både i team och självständigt
Är flexibel, noggrann och ansvarsfull
Har en god problemlösningsförmåga och kommunikationsförmågaPubliceringsdatum2025-09-16Kompetenser
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda datorkunskaper
Meriterande:
Truckkort är meriterande, men inte ett krav.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett deltidsjobb.
André Celik andre@yourstaff.se
9511072