Servicemedarbetare på deltid - perfekt för dig som satsar på idrott elle...
2025-09-09
Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom kaffelösningar till företag och kontor. De levererar inte bara produkter, utan helhetsupplevelser i form av service, kaffe och kaffemaskiner - alltid med kunden i fokus. Här får du möjlighet att representera ett välkänt varumärke, jobba flexibelt och kombinera arbetet med din satsning på idrott, studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Om jobbet
Som servicemedarbetare är du företagets ansikte utåt och ansvarar för att leverera kaffe, tillbehör och förstklassig service till kunder runtom i Stockholm. Du kommer åka ut med bil till olika kontor, fylla på maskiner, se till att allt fungerar som det ska och skapa goda kundrelationer. Rollen kräver ett stort mått av självständighet, initiativförmåga och ett professionellt bemötande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Leverans av kaffe och tillbehör till kunder i Stockholm med företagsbil
Påfyllning, rengöring och enklare felsökning av kaffemaskiner
Daglig kontakt med kontorspersonal och receptionister - du är företagets ansikte utåt
Löpande rapportering av serviceärenden
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Flexibla timmar, cirka 0-25 h/vecka
Perfekt för dig som satsar på idrott, pluggar eller har en annan sysselsättning
Krav: Körkort B
Mycket god känsla för service
God svenska i tal och skrift
Punktlig, självgående och strukturerad
Meriterande: Aktiv idrottskarriär eller bakgrund inom idrott
Erfarenhet av service eller logistik
Intresse för teknik eller maskinservice
Vi erbjuder: En flexibel deltidstjänst med möjlighet till fler timmar på sikt
En social roll där du bygger relationer och gör skillnad för kundens vardag
Arbete i ett stabilt och välrenommerat företag inom kaffebranschen
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm med omnejd
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
