Servicemedarbetare med körkort hos Familjetid
Familjetid AB / Städarjobb / Landskrona Visa alla städarjobb i Landskrona
2026-02-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjetid AB i Landskrona
Familjetid vågar utmana och tänka annorlunda, det är just det som driver företaget hela tiden framåt. Att vara flexibel och lyhörd för kundens behov är en grundpelare för Familjetid. Kunden skall alltid känna att den gjort det bästa valet av städfirma för dennes behov. Vi är alltid på jakt efter miljövänliga och dem bästa metoderna för den anställde och kunden.
Vi är ett företag med ständig tillväxt, vi är väldigt uppskattade på marknaden utav våra kunder och får ständigt nya. Därför söker vi fler engagerade medarbetare till vårat arbetsteam.
Vårt mål är att vara bäst på det vi gör och ständigt utvecklas tillsammans. Därför arbetar vi ofta i team, teamet samarbetar för att utföra tjänsten till kundens önskade nivå. Vi arbetar ständigt med våra värderingar som är en kompass för alla våra medarbetare. Feedback från varandra och kunder är något som vi arbetar med dagligen!
Du ska vilja bli fulländad och professionell på ditt arbete och därför vara lyhörd för kundens behov. Vi letar efter personer som brinner för service och själva vill utvecklas, som ska känna stolthet för sitt arbete och engagemang. Att kunna arbeta i team och ensam, ta ansvar för arbetet är av största vikt. Vi arbetar till största del med tjänster mot privatpersoner där vi erbjuder hemstädning, fönsterputs och tvätt, du ska kunna läsa instruktioner och förstå dessa då du kommer ha digitala verktyg. Ett krav är att du har körkort då vi arbetar runt om i Skåne. Du ska vid behov kunna köra själv till kunder.
Som servicemedarbetare hos oss kommer du att jobba i mestadels team mot nya och befintliga kunder i främst sydvästra Skåne, arbetet kan komma att variera beroende på kundens bokningar av tjänst. Kunderna besöks veckovis eller vid enstaka tillfällen, jobbet innefattar hushållsnära tjänster. Arbetsgivaren förser medarbetaren med arbetskläder.
Vi söker dig som kan jobba 75-100% (måndag-fredag, kl. 08.00-16.30). Familjetid står för din utbildning både teoretiskt och praktiskt.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
• besöka kunder enligt schema,
• jobba enligt arbetsorder och instruktioner som finns i angivna för specifika kunden, därför ska du kunna skriva och läsa svenska språket,
• vara lyhörd och alltid beredd att ge det lila extra.
Du behöver ingen arbetserfarenhet sedan tidigare inom servicebranschen, däremot är den meriterande. Du kommer ha en betald utbildningsperiod.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är:
• noggrann, flexibel och nytänkande,
• kommunikativ och social,
• serviceinriktad och vill arbeta för att få nöjda kunder,
• ostraffad,
• har B körkort vilket är ett krav, det behövs dock inte tillgång till egen bil, då vi har firmabilar som används i jobbet.
Skicka in ditt CV via länken: https://www.familjetid.se/jobbstart/
så kontaktar vid dig.
Vi söker efter personer som tycker om att ge fantastisk service och själv vill lära sig nytt och utvecklas, alla i personalen ska känna stolthet i sin arbetsroll, är du en sådan person är du välkommen att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemedarbetare 75% - 100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjetid AB
(org.nr 559224-8412), https://www.familjetid.se
Industrigatan 68 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9726328